الرئيس الأوكراني: روسيا أطلقت 80 صاروخا ومسيرة خلال الليلة الماضية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن روسيا أطلقت أكثر من 40 صاروخا و40 مسيرة على أوكرانيا خلال الليلة الماضية.

وأوضح زيلينسكي عبر منصة إكس: تم إسقاط جزء من الصواريخ والمسيرات بنجاح.

وأعلن حاكم خاركيف أوليغ سينيغوبوف، أن القوات الروسية نفذت ما لا يقل عن عشر ضربات جوية استهدفت منشآت حيوية.

وأفاد رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف عبر تلجرام بسماع دوي انفجارات في مدينة خاركيف الأوكرانية صباح الخميس، إذ تتعرض لهجوم بصواريخ روسية.

كما أفاد حاكم منطقة زابوريجيا، إيفان فيدوروف بسماع دوي انفجارات صباح اليوم الخميس، وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن هناك المزيد من صواريخ كروز في الجو.

بدورها، أعلنت الشركة الوطنية لتشغيل الكهرباء في أوكرانيا أن محطة الكهرباء الفرعية ومنشآت توليد التابعة لها تضررت بـ5 مناطق خلال الهجمات الروسية.

وقال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو عبر تلغرام، إن الهجمات استهدفت منشآت لتوليد وتوزيع الكهرباء في مناطق خاركيف وزابوريجيا ولفيف وكييف.

من جانبها، تؤكد وسائل إعلام روسية نقلا عن بيانات عسكرية تعرض محطة زابوريجيا النووية لهجوم بمسيرات انتحارية أوكرانية بداية هذا الأسبوع.

كما نقل موقع روسيا اليوم عن المكتب الصحفي للمحطة النووية التي تسيطر عليها موسكو، إن طائرة مسيرة أخرى سقطت في منطقة ميناء الشحن ضمن الهجوم الأوكراني الأخير.

وجددت روسيا هجومها الجوي على منظومة الطاقة الشهر الماضي لتدمر ما لا يقل عن ثماني محطات طاقة وعشرات المحطات الفرعية بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

