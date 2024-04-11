بث مباشر بدون تقطيع الأهلي وزد HD يلا شوت اليوم في الدوري المصري

بث مباشر مشاهدة بدون تقطيع مباراة الأهلي وزد HD يلا شوت اليوم في الدوري المصري ، وتأتي مباراة الأهلي أمام زد في إطار مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة القدم في مصر، وهي تُعتبر اختبارًا محليًا هامًا للفريقين، خاصة وأنها تأتي قبل المواجهة المنتظرة أمام منافسه التقليدي في الكرة المصرية. يُحدد ملعب السلام مكانًا لهذه المباراة، والتي ستقام في السابعة مساءً غدٍ الخميس.

مباراة اليوم تُعتبر البروفة الأخيرة للأهلي قبل المواجهة المهمة، حيث يسعى الفريق إلى تصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها مؤخرًا في البطولة المحلية. يتطلع الأهلي أيضًا إلى مصالحة جماهيره التي شعرت بخيبة الأمل بعد الخسارة القاسية من البنك الأهلي والتعادل أمام إنبي.

من جهته، يدخل فريق زد المباراة بطموحات مشابهة، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة الانتصارات التي غابت عنه منذ عدة مباريات. يعول الفريق على تحقيق فوز يعيد له الثقة ويعزز موقعه في جدول الترتيب، خاصة بعدما كان آخر انتصار له في ديسمبر الماضي.

من الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من 9 مباريات فقط، وهو ما يعكس تذبذب أداء الفريق في البطولة. يبقى للفريق 8 مباريات مؤجلة قبل نهاية مشواره في الدور الأول، وهو ما يضع على عاتق الفريق مسؤولية كبيرة لتحقيق الانتصارات وتحسين موقعه في الترتيب.

على الجانب الآخر، يسعى فريق زد للاستفادة من الفترة الحالية وتحقيق نتائج إيجابية تعيد له الثقة وتعزز طموحاته في المنافسة على المراكز المتقدمة.

في الختام، تبقى مباراة الأهلي وزد فرصة لكل فريق لتحقيق الانتصار وتحقيق الأهداف المسطرة، وسط توقعات بمواجهة مثيرة ومليئة بالتحديات والتشويق في ساحة اللعب.

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لمشاهدة مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري بث مباشر .. اضغط هنا

وتصم قائمة الأهلي ضد زد في حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق - محمود متولي -عمر كمال عبد الواحد - كريم الدبيس

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - عمرو السولية - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - أحمد عبدالقادر- رضا سليم

خط الهجوم: وسام أبوعلى - محمود كهربا - أنتوني موديست.

موعد مباراة الأهلي وزد

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره زد، مساء اليوم الخميس، على استاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة دوري NILE على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد

ولن تقتصر متعة مشاهدة مباراة الأهلي وزد على الجماهير المتواجدة في مدرجات استاد السلام، وإنما يمكن لكل عشاق الكرة المصرية والقلعة الحمراء مشاهدة مباراة الأهلي وزد، في إطار منافسات دوري NILE عبر قناة أون تايم سبورتس، والتي تعد هي القناة الحاصلة على حقوق بث دوري NILE بشكل حصري.

ويبحث فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، عن تحسين نتائجه على المستوى المحلي إذ خسر من البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ثم تعادل مع إنبي بهدفين لكل فريق الاثنين الماضي.

ترتيب الأهلي في جدول دوري NILE

ويحتل الأهلي المركز العاشر في ترتيب جدول دوري NILE، برصيد 18 نقطة، حصدها من لعب 9 مباريات حقق بها خمسة انتصارات، وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفًا.

ترتيب زد في جدول دوري NILE

بينما يحتل فريق زد المركز الخامس بجدول دوري NILE برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات، وتعادل في 9 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه 16 هدفًا.