فريق طبى يجرى جولة تفقدية على الوحدات الصحية بمراكز قنا

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، فريق الرعاية الأساسية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية بمراكز المحافظة بعقد جولات متابعة لمنافذ الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن جولات الفريق شملت التأكد من تواجد الفرق البشرية المختلفة بالوحدات ، توافر رصيد كافي من المستلزمات وأدوية الطوارئ ، توافر الأدوية اللازمة بالوحدات ، التأكد من تشغيل إسطوانات الأكسجين.

وذكرت الدكتورة إيناس فاروق المشرف العام علي الوحدات الصحية ومديرة الرعاية الأساسية إلي وضع خطة تشغيلية للوحدات خلال أيام العيد بالفرق المناسبة التي تقدم الخدمات الوقائية المختلفة، مشيرة إلى ضرورة الإلتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوي والسلامة والصحة المهنية وتفعيل جداول النوبتجيات وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة بالوحدات.

وأكد الدكتور محمد بدران، إستمرار جولات مديري الإدارات الصحية خلال العيد علي متابعة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين المترددين علي الوحدات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

وكان الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، قد عقد إجتماعاً موسعاً ضم مديري المستشفيات العامة، المركزية والنوعية التابعة لمديرية الشؤون الصحية، وذلك لمناقشة الإستعدادات بالمنشئات الصحية لإستقبال عيد الفطر المبارك.

ووجه الدكتور بدران بضرورة التأكد من رفع درجة جاهزية المستشفيات لإستقبال كافة الحالات المرضية التي قد ترد الي المستشفيات والعمل علي تواجد الفرق الطبية الكافية لتقديم الرعاية اللازمة للمترددين.

وأكد بدران خلال الإجتماع علي جاهزية الأقسام ، العناية المركزة ، العمليات ، الحضانات والإستقبال والطوارئ.

وناقش الدكتور محمد بدران خلال إجتماعه ومديري المستشفيات وفي حضور الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات بالمديرية اللائحة الجديدة رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ وأسس العمل بها والتطبيق المرن لها وكيفية بلورتها لزيادة دخل صناديق المستشفيات والتى يمكن من خلالها الصرف على تحسين خدمات المستشفيات.

وقد ناقش الإجتماع الذى عقد بمديرية الصحة بقنا، أرفع مستوي مكافحة العدوي وبروتوكول التعامل مع المضادات الحيوية بالمستشفيات وأثرها علي صحة المواطنين.