إزالة 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لاسيما التعديات في المهد، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن.

قام اللواء حازم عزت السكرتير العام، بتشكيل فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية وبمتابعة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، للمرور الميداني، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وتبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، أنه قد تم إزالة 12 حالة في المهد وذلك في ثان أيام إجازة العيد ،شملت 4حالات بمركز ببا، و4حالات بمركز الواسطى، و3حالات بمركز بني سويف، وأخرى بناصر، ليصبح مأتم إزالته ٣١ حالة من بداية إجازة عيد الفطر المبارك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم الانتهاء من رصد ومراجعة كافة المتغيرات المكانية الواردة من الجهة المختصة.

وأكد المحافظ، على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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