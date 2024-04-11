عاجل
بث مباشر مباراة الأهلي وزد: يلا شوت ماتش الأهلي الآن Yalla Shoot مشاهدة مباريات زد اليوم
الخميس 11 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عمرو دياب يُشيد بأحد مسلسلات رمضان 2024.. وشكر خاص لصُناعه (فيديو)

عمرو دياب
عمرو دياب

 تابع الهضبة عمرو دياب عددًا من مسلسلات الموسم الرمضاني 2024، الذي انتهى منذ أيام، الأمر الذي أعلن عنه في أحدث حفلاته التي أقيمت في الجونة، مساء أمس، ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك، الذي شهد حضورًا كامل العدد.

أشاد دياب بمسلسل الحشاشين قائلًأ: "أحسن مسلسل السنة دي الحشاشين" ووجه شكر خاص للمنتج تامر مرسي.

 

شاهد الفيديو من هنا

 

 سجل "الحشاشين" نسب مشاهدة عالية طوال مدة عرضة خلال الموسم الرمضاني الماضي، واحتل المراتب الأولى في محركات البحث. 

 مسلسل الحشاشين من بطولة  كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

شروط حضور حفل عمرو دياب في الجونة:

 تضمن الحفل عددًا من الشروط أهمها ممنوع الدخول لمن هم دون 21 عامًا، بجانب منع التصوير بكاميرات المحمول، والدخول مخصص للثنائيات والمجموعات فقط، كما يمنع الخروج من الحفل قبل موعد انتهائه.

 

عمرو دياب يشارك في إعلانات رمضان 2024 بـ“الكلمة الحلوة”:

 أصدر عمرو دياب أغنيته الجديدة داخل موسم إعلانات رمضان 2024 بـ"الكلمة الحلوة"، وحقق أكثر من 47 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان مدين، توزيع أسامة الهندي.

 تقول كلماتها: "الكلمة الحلوة عشانك أحلى كلام من قلبي أنا ليك أنت الموضوع يا حبيبي اتفضل أهلاً أهلاً بيك عالدقة الصوت ده له رقة اتكلم بقى وريني قولها وإوعى تقول لأ قولها دي أحلى قصاد عيني ده فيه كلمة تغير دنيا بتغير دنيا بحالها شوف كام واحد أجلها وغلاوتك ندموا عليها آسف مين قالك إنها ضعف دي بتكبر أوقات لو قلتها مش هنشيل من بعض وهنقصر مسافات ده واحشني لوحدها لو تتقال صدقني بتسوى كتير ليها من الغاليين مفعول السحر وليها أجمل تأثير ده فيه كلمة تغير دنيا بتغير دنيا بحالها شوف كام واحد اجلها وغلاوتك ندموا عليها أنا ماشي كإني مغمي عينيا خلاص مش شايف غير النغزة الطعمة الضحكة الناعمة الباقي السر في بير وبحبك ايوة بحبك كلمة نقولها ليه نخبيها ده الأجمل نستعجلها يلا نفرح قلبنا بيها عالدقة الصوت ده له رقة اتكلم بقى وريني قولها وإوعى تقول لأ قولها دي أحلى قصاد عينه.

مواد متعلقة

كاظم الساهر| الحفل الأول بعد إصدار ألبوم " مع الحب"

وليد سعد| كلمات أحدث أغانيه "اللي فارق فارق"

صفاء أبو السعود| حكاية استمرار نجاح "أهلًا بالعيد" بعد إعادة إصدارها في 2024

أغاني عيد الفطر 2024|أحمد سعد مع الأطفال في "العيد أهو جه"

رامي جمال| مشاهدات أغنية خليني أشوفك خلال 24 ساعة

حفلات عيد الفطر 2024| عبد المجيد عبد الله مع جمهوره في الإمارات

حفلات عيد الفطر 2024 | تامر عاشور في جدة.. الأحد

حفلات عيد الفطر 2024| مي فاروق في ينبع السعودية.. السبت
الجريدة الورقية