غيابات بالجملة تضرب صفوف اتحاد جدة قبل موقعة الهلال بالسوبر السعودي

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم السعودية صوب ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي لمتابعة القمة المرتقبة التي ستجمع بين الهلال واتحاد جدة في نهائي بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي .

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ويفقد العميد خلال قمة الليلة لخدمات 11 لاعب من صفوفه لأسباب مختلفة.

وتستعرض " بوابة الوفد " قائمة غيابات اتحاد جدة عن مباراة الهلال بالسوبر السعودي..

ويغيب عن صفوف الاتحاد الخماسي زكريا هوساوي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، أحمد الغامدي ومروان الصحفي، لمشاركتهم مع المنتخب السعودي الأولمبي.

كما يغيب كل من السداسي فابينيو وأحمد بامسعود وأحمد شراحيلي وحامد الغامدي وسلطان الفرحان وسعد آل موسى بسبب الإصابة.

ويذكر أن الفريق الكروي بنادي الاتحاد تاهل الى المباراة النهائية بعد الفوز علي الوحدة في نصف نهائي السوبر بهدفين مقابل هدف.