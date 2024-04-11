قايتباى و محطة الرمل و الكورنيش .. ابرز اختيارات المواطنين فى العيد

"فسحة على أد الإيد"

احتفالات في كل مكان بجميع أحياء الإسكندرية، في ثاني أيام عيد حيث شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس في ثاني أيام العيد ، طقسا مستقرًا نسبيًا، بعد الأمطار الغزيرة الذي شاهدها يوم أمس ، حيث تسود أجواء معتدلة نهارا ومائلة للبرودة ليلًا، ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية سجلت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، درجات حرارة بلغت العظمى منها 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 28 كم / الساعة.

كما تسببت حالة استقرار الحو في اقبال المواطنين علي الاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، في عدد من مناطق المدينة التى شهدت كثافة من المواطنين ، في منطقة بحري و قلعة قايتباي و محطة الرمل و الكورنيش بمعظم أنحاء المحافظة من المندرة حتي المنشية ، كما شهدت حديقة حيوان الإسكندرية و حديقة انطونيادس إقبال كثيف من المواطنين ، خاصة و أنها من المزارات الغير مكلفة علي الأسر حيث تبلغ قيمة تذكرة حديقة الحيوان خمسة جنيهات و انطونيادس بعد التطوير ١٥ جنية ،

المنتزة و المعمورة

كما شهدت منطقتي المنتزة و المعمورة إقبال متوسط من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الدخول ، ز في الأحياء الشعبية اكتفت بعض الأسر بالجلوس في حدائق الميادين خاصة الموجودة بطريق المحمودية، بمناطق العوايد و كوبري الناموس ، و معظم كورنيش ترعة المحمودية بعد تطويرة ،

سينما الإسكندرية

شهدت سينما معظم الإسكندرية إقبال ضعيف نسبيا في ثاني أيام العيد ، عدا سينمات محطة الرمل التى شهدت إقبال من الأطفال و الشباب نظرا لانخفاض اسعار تذاكرها .

اما شواطي الإسكندرية التي استعدت للمواد خلال العيد فشهدت إقبال ضعيف جدا بسبب برودة الجو و ارتفاع الامواج و منع الزوار من نزول البحر بمعظم الشواطئ



شاطئ ستانلي

و في سياق متصل ، تفقد اللواء رئيس حي شرق الاسكندرية ، فى ثاني أيام عيد الفطر المبارك، شاطئ ستانلي السياحي للاطمئنان على استعداد الشاطئ لاستقبال الزائرين خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

