وليد سعد| كلمات أحدث أغانيه "اللي فارق فارق"

عاد الملحن وليد سعد لصوته من خلال أغنية “ اللي فارق فارق"، والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية وليد سعد اللي فارق فارق

أغنية اللي فارق فارق من كلمات أمير شيكو، ألحان أحمد نصري، توزيع: مهيب سليط، وتقول كلماتها “كان فين الحب وعينى بتبكى من الليالى كان فين الود وصوتى منبوح من الحكاوى انا كنت بحارب كل ليله ماشوفته حالى وانا قلبى الساذج كان فاكر نفسه انه غالى مين جانى وشافنى بدوق المر وقال ياعينى انا كنت بطولى فى كل حروبى طول سنين ياما ابنك كان على نياته مين جه يواسينى غيرونى وهدولى قلبى اللى بيأذينى وعلى العادى كله ماشى اللى فارق فارق واللى راح ماجاشى وعلى العالى لا فارقالى اللى نقصوا نقصوا ولا يشغل بالى وعلى العادى كله ماشى اللى فارق فارق واللى راح ماجاشى وعلى العالى لا فارقالى اللى نقصوا نقصوا ولا يشغل بالى قالولى حب الدنيا تحبك هو العمر واحد وانا مهما تهد فيا واقف بطل وثابت لو مهما يحصل على الله لوحدى اعافر عايشها بمبدأ واحد صابت خابت سامحونى انا هتغير انا رافض وضعى الحالى الاحسن منكم كان جارح بالنسبالى شايف فى عينيهم غل وحسرتونى ليالى وطيتوا من نفسى وانا اصلا كنت عالى وعلى العادى كله ماشى اللى فارق فارق واللى راح ماجاشى وعلى العالى لا فارقالى اللى نقصوا نقصوا ولا يشغل بالى حبيت كتير فى ناس ماتسوى والسبب طيبتنا خسرتنا عطلتنا رجعتنا وده نصيبنا ياقلبى نعيش فى ذكرى وده نصيبنا نعيش فى ذكرى وعلى العادى كله ماشى اللى فارق فارق واللى راح ماجاشى وعلى العالى لا فارقالى”