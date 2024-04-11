الصحة بالفيوم تكثف المرور على المستشفيات والمنشآت السياحية في اجازة العيد

قام الدكتور شريف صبحى -مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة بالفيوم ومعه فريق من المديرية بالمرور على مستشفى سنورس المركزى فى وجود الدكتور محمد سيد -مدير المستشفى والدكتور سامح حافظ -وكيل المستشفى.

كما تم المرور ايضا بعدها على مستشفى الفيوم العام صباحا وعلى مستشفى الصدر مساءا فى اول ايام العيد .

كما قام الدكتور محمد عبد الله -مدير الطوارئ والمستشفيات بالمرور على مستشفى طامية المركزى صباحا و مستشفى ابشواى المركزى مساء.

و قام الدكتور محمد عبد التواب وفريق مراقبة الاغذية و صحة البيئة باستكمال المرور على المنشآت السياحية لمتابعة خطة التامين الطبى اثناء الاحتفال بالعيد

كما قام فريق الرعاية الاساسية بالمديرية بالمرور على وحدات فرقص و سرسنا والمركز الطبى بطامية والمركز الطبى بكيمان فارس والسد العالى و ابحادقة ببندر الفيوم كما تم المرور ايضا على وحدات منشاة عبد الله وزاوية الكرادسة والاعلام وبنى صالح بمركز الفيوم وذلك لمتابعة سير العمل و التاكد من تواجد الفريق الطبى.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار -وزير الصحة والسكان والدكتور احمد الانصارى -محافظ الفيوم وتعليمات الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم

بمتابعة سير العمل بجميع المنشآت الصحية خلال اجازة عيد الفطر المبارك ومتابعة خطة التأمين الطبى في إجازة العيد.



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