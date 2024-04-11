الخميس 11 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الصحة بالفيوم تكثف المرور على المستشفيات والمنشآت السياحية في اجازة العيد

المرور على المستشفيات
المرور على المستشفيات بالفيوم

قام  الدكتور شريف صبحى -مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة بالفيوم  ومعه فريق من المديرية بالمرور على مستشفى سنورس المركزى فى وجود الدكتور محمد سيد -مدير المستشفى والدكتور سامح حافظ -وكيل المستشفى. 

كما تم المرور ايضا بعدها على مستشفى الفيوم العام صباحا وعلى مستشفى الصدر مساءا فى اول ايام العيد .

كما قام الدكتور محمد عبد الله -مدير الطوارئ والمستشفيات بالمرور على مستشفى طامية المركزى صباحا و مستشفى ابشواى المركزى مساء.

و قام الدكتور محمد عبد التواب وفريق مراقبة الاغذية و صحة البيئة باستكمال المرور على المنشآت السياحية لمتابعة خطة التامين الطبى اثناء الاحتفال بالعيد

كما قام فريق الرعاية الاساسية بالمديرية بالمرور على وحدات فرقص و سرسنا والمركز الطبى بطامية والمركز الطبى بكيمان فارس والسد العالى و ابحادقة ببندر الفيوم كما تم المرور ايضا على وحدات منشاة عبد الله وزاوية الكرادسة والاعلام وبنى صالح بمركز الفيوم وذلك لمتابعة سير العمل و التاكد من تواجد الفريق الطبى.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار -وزير الصحة والسكان والدكتور احمد الانصارى -محافظ الفيوم وتعليمات  الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم 

بمتابعة سير العمل بجميع المنشآت الصحية خلال اجازة عيد الفطر المبارك ومتابعة خطة التأمين الطبى  في إجازة العيد.
 

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IMG-20240411-WA0035

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الجريدة الورقية