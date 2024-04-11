تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من شوارع الشرقية

واصلت مراكز ومدن محافظة الشرقية، من أعمال التجميل والتطوير المستمر لشوارعها الفرعية والرئيسية، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك 2024،

حفاظاً على بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين والزائرين لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك.

وواصلت الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة صان الحجر، متابعة حملات النظافة ورفع الاشغالات ورفع كفاءة الإنارة أثناء فترة اجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك رفع المتولد اليومى وتفريغ صناديق القمامة ونقلها إلى المقلب العمومي، وقد شملت أعمال النظافة إلى رفع ١٧ طن مخلفات من الشوارع والطرق العامة، واستبدال الكشافات، ورفع كفاءة الانارة بالأماكن الحيوية، كما تم صيانة أعمدة الإنارة بطريق الجمالية، واستبدال كشافات الإنارة وإعادة صيانتها وتركيبها في أماكن الأعطال في أماكن متفرقة بالمدينة، وكذلك تغيير الكشافات القديمة، وتصليح الاعطال واستبدال قطع الغيار التالفة بالكشافات.

ويشهد مركز مشتول السوق، نشاط مكثف ومتواصل لرفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع المدينة، للحفاظ على بيئة صحية نظيفة أمام المواطنين.

وفي مدينة القنايات قام قسم الإنارة بالمجلس بإصلاح عامود إنارة عامة صدمته سيارة مسرعة بالطريق الرئيسي «القنايات- الإشراف» ونقل عمود إنارة أخر وزرعه في مكان مناسب على الطريق، كما تم رفع تجمعات القمامة من كافة أماكن التجميع بنطاق المدينة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدا لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس، كما تم نقل كمية مخلفات قدرها 50 طن من النقطة الوسيطة بالمدينة الي المدفن الصحي ببلبيس.

وفي مركز ومدينة منيا القمح تواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها المكثفة للنظافة والتجميل بنطاق المركز، ورفع تجمعات وبؤر القمامة والمخلفات والرتش بشوارع المدينة والطرق السريعة، وإرسال جميع المعدات إلى النقطة الوسيطة لمقلب القمامة لرفعها الى المقلب العمومي بمدينه العبور حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، والحفاظ على البيئة من الأوبئة وانتشار الأمراض المعدية.

كما تكثف رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات النظافة المكثفة في ثاني ايام عيد الفطر المبارك، حيث اشتملت الأعمال على متابعة اعمال النظافة اليومية، ورفع المخلفات من جانبي الطريق، وتم إزالة الاتربة والسفوحة من جانبي المداخل الرئيسية للمدينة، واشتملت اعمال رفع المخلفات والقمامة على الشوارع الرئيسية.

وفي مركز ومدينة الحسينية، قامت رئاسة المركز بمتابعة رفع السفوحة والأتربة على الطريق من بوابة مدخل مدينة الحسينية حتى كوبري المنشية من أجل إظهار المدينة والوحدات المحلية بالشكل الجمالي والحضاري.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل، والتي تشمل رفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ودهان البلدورات، فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة، حفاظاً على بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين والزائرين لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك.