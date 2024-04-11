تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المطاعم والمحال التجارية بالشرقية

شنت إدارة تموين الزقازيق برئاسة عبد الله اسماعيل مدير الإدارة، وسعيد عيد رئيس الرقابة التجارية، وعبير السمرا رئيس مكتب تموين أول، بالاشتراك مع حملة من مديريتي الطب البيطري والصحة ورئاسة حي أول الزقازيق، حملة تموينية مفاجئة استهدفت المرور على أحد المطاعم الكائنة بمدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن عن تحرير محضر رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح أول الزقازيق ضد المدير المسؤول للمطعم، لحيازته واستخدامه أجزاء دواجن مجمدة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها، وتم التحفظ على كمية قدرها 42 كيلو جرام، كما تم ضبط 10 كيلو جرام دجاج مجمد و2 كيلو جرام جمبري مجمد و2 كيلو جرام توابل داخل أحد المطاعم المخالفة وتم إعدامها.

وفي سياق متصل، قامت حملة من الرقابة التموينية بالإدارة بتحرير تقارير مخالفة ضد أحد المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز نقص وزن.

كما قامت الحملة بتحرير محضر رقم ٥١٤٥ لسنة٢٠٢٤جنح ثان الزقازيق ضد أحد أصحاب المحال التجارية لعدم الاعلان عن الاسعار، وتحرير محضر رقم ٥١٤٦ لسنة ٢٠٢٤جنح ثان الزقازيق ضد احد أصحاب محال العطارة لعدم وجود شهادة صحية.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية والصحية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وفي سياق متصل، أوضح محافظ الشرقية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة توريد الأقماح للصوامع والشون والوقوف على أي عقبات امام توريد القمح، وازالتها فوراً مع التأكيد على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين مع المتابعة المستمرة لصرف مستحقات الموردين، مؤكداً أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسماً استثنائيا يحتاج الى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.