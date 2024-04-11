انتشار الفرق الإشرافية لمتابعة الإنضباط الإداري بصحة البحيرة

قام مديري الإدارات الصحية وجميع الفرق الإشرافية بالإدارات الصحية بمحافظة البحيرة ، بتكثيف المرور على الوحدات الصحية لمتابعة الإنضباط الإداري وانتظام العمل بوحدات ومراكز الرعاية الاساسية طوال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

وتقديم كل الدعم للأطقم الطبية وتذليل كافة المعوقات واتخاذ كل الاجراءات الإدارية اللازمة لحسن سير العمل وبصورة فورية وعلى رأس العمل .

ومجازاة المتغيبين والمقصرين في أداء إعمالهم ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم ، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المترددين علي محتلف المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية والوحدات الصحية ،بمختلف مدن وقرى محافظة البحيرة ، ورفع مؤشرات الأداء.

ومن جانبه إستكمل الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، جولاته المرورية بكفر الدوار ،بالمرور على مستشفى

حيث قام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ،بالمرور على جميع أقسام المستشفي ، والإطمئنان على انتظام العمل وتواجد الفريق الطبي وتوافر المستلزمات والأدوية وأثني علي

تواجد مدير المستشفى ونواب المدير النوباتجية بالعمل.

و حرص وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ،على المرور على قسم الإستقبال والطوارئ ، واطمأن على تلقي المرضى جميعا الخدمة بشكل جيد .