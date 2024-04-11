"العيد أحلى" بمراكز شباب كفرالشيخ فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك

نجحت مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" فى محافظة كفر الشيخ، فى تحقيق هدفها بجذب جميع الفئات العمرية لقضاء أجازه عيد الفطر المبارك وإدخال البهجة والسعاده على نفوس الأطفال والأهالي فى قرى ومدن المحافظة وتستمر فى اليوم الثانى على التوالى فى فتح أبوابها بالمجان لروادهابمشاركة 250 مركز شباب تابع لمديريه الشباب والرياضه بكفر الشيخ، للإستمتاع بالألعاب الترفيهية و الرياضيه ، حرصاً من وزارة الشباب على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

واوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديريه وضعت خطة الإستعدادات اللازمة لتفعيل المبادرة بمراكز الشباب وإستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الفطر المبارك بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، وتنظيم الإحتفالات وإعداد البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية وتوزيع هدايا على الأطفال بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب والمكتب الفنى ، المركز الإعلامي بالمديرية والاداره الاستراتيجيه و المنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية، تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب ومتابعة مديرى الإدارات الفرعية .

كما أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن تنفيذ مسابقة بمبادرة العيد أحلى بمراكزالشباب خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتشكيل لجنة تقييم بالمديرية برئاسته و عضوية وكيلى المديرية للشباب و الرياضة و فريق عمل المديرية، لمتابعة آداء فرق العمل بمراكز الشباب خلال أيام المبادرة و إختيار أفضل مدير إدارة، أفضل مركز شباب فى تنفيذ المبادرة، أفضل مدير مركز شباب، أفضل رئيس قسم للشباب، أفضل منسق اعلامى، أفضل فريق عمل و أضاف أنه سيتم تكريمهم، و وضعت المديرية معايير تقييم تنفيذ المبادرة الذى يتسم بالابتكار والابداع والمبادرة في التنفيذ، النشر والبث علي صفحات الإدارة ومراكز الشباب، اختيار جودة الصور والفيديوهات، الإبتكار في جذب المترددين على مراكز الشباب خلال إجازة العيد، الاستغلال الأمثل لموارد المركز خلال إجازة العيد .