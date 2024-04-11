"معيني ومنقذي" عنوان العظة بكنيسة القديسين في الإسكندرية الليلة

يترأس القس موسى فايق، اليوم الخميس، فعاليات العظة الروحية باجتماعات نهضة الصوم في كنيسة القديسين مارمرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء في الإسكندرية، بعنوان "معيني ومنقذي" بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يأتي اللقاء ضمن فعاليات سلسلة اجتماعات الصوم الكبير المقدس والتي تندرج تحت شعار أمست بيدي اليمنى"، والتي تستضيف مراسم العظة الروحية بصورة اسبوعية بحضور كوكبة من رموز الكنيسة القبطية.

احتفالات ومناسبات في الكنيسة القبطية

يحصد الأقباط طوال العام محصول ثراء تاريخ الكنيسة المصرية التي شهدت الكثير من الأحداث والتي تعيد احياءها بصورة منتظمة، واحتفلت منذ أيام احتفالات بمناسبة عيد البشارة التي تعيد ذكرى بشرى مولد المسيح حين ظهر الملاك غبريال إلى السيدة العذراء ليخبرها بحملها وأن ف أحشائها مخلص الأمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الفترة المقدسة التي تعرف بـ الصوم الكبير تستمر لمدة ٥٥ يوما، وينتهي باحتفالية عيد القيامة المجيد المقرر في مايو المقبل، ويأتي ذلك بعدما شهدت الكنائس فعاليات روحية بمناسبة “صوم يونان” واستمر حتى “فصح يونان” الذي اقيم بالكنائس في مختلف الإيبارشيات، ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".

الإختلافات الطوائف

تختلف الطوائف في عدد من الطقوس والأسباب العقائدية، وعدة جوانب من بينها اختلاف موعد الاحتفال بعيد الميلاد وترجعها عوامل جغرافية وغيرها تاريخية ولعل من أبرز هذه المظاهر التى تظهر اختلافات طفيفة غير جوهرية بين الطوائف توقيت وتواريخ الأعياد حتى تلك الكنائس التى تتحد فى عقيدة واحدة رغم اختلافها الشرقى والغربي، قد تتشابه المظاهر كصوم الميلاد الذى يسبق احتفال العيد ولكنه بدأ فى الكنيسة الغربية مثل «الكاثوليكية وروم الارثوذكس» يوم 10 ديسمبر الماضي وتخللت أنشطة روحية متنوعة، وهو ما حدث فى الكنيسة القبطية بعد أيام وعاشت أجواء روحية متشابهه خلال التسبحة الكيهكية، وأيضًا تحتفل كل من كنيسة السريان والروم الأرثوذكس والكاثوليك فى ذكرى مولد المسيح على غرار نظريتها الغربية يوم 25 ديسمبر سنويًا، وتحتفل الكنيسة الإنجيلية 5 يناير ، بعد يومين من نظيرتها الأرثوذكسية.