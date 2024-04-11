نجحت الدخلية في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بالسويس حيث تقدر قيمتها بـ 7,5 مليون جنيه تقريبا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عدة عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة (فيصل - الجناين) بمديرية أمن السويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطلين ، لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة فيصل .. وبحوزتهما (40 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو و (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة فيصل .. وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش وضبط عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة فيصل .. وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش). وضبط عاطل) بدائرة قسم شرطة الجناين .. وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

7,5 مليون جنيه



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 7,5 مليون جنيه تقريباً.

وفى سياق آخر كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة للقبض على رجل أعمال قطري الجنسية هارب من 76 حكمًا قضائيًا، بعد تحديد مكان اختفائه في مدينة الشيخ زايد.

وردت معلومات إلى مباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة، باختفاء رجل أعمال قطري هارب من تنفيذ عشرات الأحكام القضائية في مدينة الشيخ زايد، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بخروج مأمورية للقبض عليه.

ونجحت مباحث الشيخ زايد في القبض على الهارب، وتبين من التحريات بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه رجل أعمال يتاجر في السيارات، في الأربعينات من عمره ويقيم في مصر منذ 7 سنوات.

وأضافت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أن المتهم يعمل في مجال تأجير السيارات، حيث يقوم باستئجار سيارات فارهة من معارض ثم يقوم هو بتأجيرها لشركات سياحة وفنادق ورجال أعمال ولا يسدد قيمة الإيجار للمعرض الأساسي فتراكمت عليه مبالغ ضخمة أقام بها أصحاب المعارض دعاوى أمام المحاكم وصدر ضده 76 حكمًا قضائيًا في القاهرة والجيزة وبعد تحديد مكان اختفائه في شقة مستأجرة بالشيخ زايد انطلقت مأمورية وألقت القبض عليه.