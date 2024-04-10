33 Immortals تحظى بنسخة تجريبية مغلقة في نهاية مايو

33 Immortals تبدو وكأنها لعبة ستحتاج إلى الكثير من اختبارات ما قبل الإصدار، ولحسن الحظ، هذا هو بالضبط ما يقوم المطورون في Thunder Lotus بإعداده. بعد إجراء اختبار ألفا أصغر، ستبدأ النسخة التجريبية المغلقة للعبة 33 Immortals في 24 مايو وتستمر حتى 2 يونيو. يمكن للاعبين المهتمين التسجيل للمشاركة على الموقع الرسمي للعبة.

وبصرف النظر عن المناظر الطبيعية المستوحاة من جحيم Dante والمرئيات الكارتونية القديمة، فإن عامل الجذب الفريد لـ 33 Immortals هو حجم الغارة. تتميز اللعبة بلعب تعاوني يضم 33 لاعبًا مع مجموعة مكونة من سبعة مقاتلين فريدين، وتستمر كل جولة حوالي 25 دقيقة. إنها غارات طوال الوقت، ويمكن إحياء اللاعبين المقتولين إذا أخذ محارب آخر الوقت الكافي لمطاردة شبحهم.



وضع رئيس مكتب المملكة المتحدة مات سميث يديه على 33 Immortals في Summer Game Fest 2023 ورأى الإمكانات في فكرة Thunder Lotus، حيث كتب: "مع وجود الكثير من الأعداء على الشاشة، خاصة في زنزانات البوابة الأكثر تحديًا، هناك الكثير من المرح هو مجرد إرسال هجمات غير مرغوب فيها بشكل فوضوي، أو مساعدة بقية أعضاء فريقك على القضاء على الزعماء المتوسطين، أو التقاط أعداء أسهل من مسافة بعيدة قبل أن ينسقوا هجماتهم." وكان ذلك مع ستة لاعبين فقط في وقت واحد - أضف الآن 27 آخرين، وهذا هو مستوى الفوضى الأساسي لهذه اللعبة.

من المقرر أن تدخل لعبة 33 Immortals إمكانية الوصول المبكر إلى Epic Games Store وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي عبر Xbox في وقت لاحق من هذا العام، وستكون متاحة على Game Pass.