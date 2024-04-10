ارتفاع سعر الاشتراك في EA Play

قامت شركة Electronic Arts للتو برفع سعر خدمة الاشتراك في EA Play. ارتفعت فئة EA Play القياسية من 5 دولارات شهريًا إلى 6 دولارات شهريًا، بينما ارتفعت الرسوم السنوية إلى 40 دولارًا من 30 دولارًا. تؤثر هذه الأسعار المحدثة أيضًا على اشتراكات EA Play Pro المميزة، والتي تتيح الوصول إلى ألعاب الناشر بمجرد إطلاقها. تبلغ تكلفة هذا المستوى الآن 17 دولارًا شهريًا، بزيادة من 15 دولارًا، و120 دولارًا سنويًا، بزيادة من 100 دولار.

أكدت EA التغييرات على Engadget عبر البريد الإلكتروني وأشارت إلى أن الأسعار تتزايد في كل بلد تعمل فيه الشركة. ووفقًا لتقرير صادر عن Gamesindustry.biz، تم تحديد هيكل التكلفة الجديد "لجعل الرسوم تتماشى مع القيمة السوقية". " الزيادة في الأسعار مباشرة للأعضاء الجدد ولكن لن يتم خصم المشتركين الموجودين مسبقًا حتى 10 مايو.

بالنسبة للمبتدئين، EA Play هي خدمة اشتراك تتيح للاعبين الوصول إلى عدد محدد من الألعاب من الشركة، إلى جانب حوافز إضافية مثل الخصومات والمحتوى القابل للتنزيل (DLC). إنه متوفر على وحدات تحكم Xbox ووحدات تحكم PlayStation والكمبيوتر الشخصي. تتوافق الخدمة مع Microsoft Game Pass وPlayStation Plus وUbisoft+ وغيرها. كما ذكرنا سابقًا، فإن EA Play Pro تأخذ الأمور خطوة إلى الأمام من خلال السماح للمشتركين بلعب الألعاب التي تم إصدارها حديثًا. تجدر الإشارة إلى أن أعضاء Game Pass Ultimate لا يزال بإمكانهم الوصول إلى مستوى EA Play القياسي كجزء من اشتراكهم.

من المؤسف دائمًا أن ترتفع أسعار هذه الاشتراكات، وEA ليست وحدها هنا. قامت شركة Sony برفع سعر PS Plus العام الماضي وفعلت Microsoft الشيء نفسه بالنسبة لاشتراكات Game Pass. من المحتمل أن يكون Ubisoft+ Premium هو الأقرب إلى Play Pro ويكلف 18 دولارًا شهريًا، وهو ما يتماشى تمامًا مع نموذج التسعير المحدث لشركة EA.