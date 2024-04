Sony تقدم لعبة أخرى إلى كتالوج PS Plus في يوم إصدارها

كشفت شركة سوني عن أحدث مجموعة من الألعاب القادمة إلى كتالوج PS Plus للمشتركين الإضافيين والمتميزين. هذه المرة، هناك ثلاثة ألعاب ستصل إلى الخدمة في نفس يوم ظهورها لأول مرة على PlayStation. لقد أُعلن بالفعل أن فيلمي Dave the Diver الرائع (16 أبريل) وTales of Kenzera: Zau (23 أبريل) سيصلان إلى خدمة الاشتراك عند عرضهما على وحدات تحكم PlayStation. لقد ظهر الآن أن Animal Well ستنضم إليهم في 9 مايو.

تعد لعبة المنصات ذات التمرير الجانبي هذه أول لعبة من علامة النشر Bigmode التابعة لشركة YouTuber Dunkey. قضى مطور الألعاب الفردية بيلي باسو سبع سنوات في إنشاء بئر الحيوان الجذاب، والذي يقال إنه مليء بالأسرار التي يمكن للاعبين اكتشافها. إلى جانب PS5، ستتوفر لعبة Animal Well على Switch والكمبيوتر الشخصي.

لم يكن هناك الكثير من الألعاب التي وصلت إلى PS Plus في يوم إصدارها، ولكن يمكن أن تكون الإستراتيجية ناجحة. Humanity وStray وTeardown وTchia، وكلها ممتازة، ظهرت لأول مرة في خدمة الاشتراك. وبالعودة إلى الوراء، فقد حققت Rocket League وFall Guys أيضًا نجاحًا هائلاً، على الرغم من أنها كانت تتميز بكونها ألقاب متعددة اللاعبين. على الجانب الآخر من فجوة المنصة، حققت Palworld (المعروفة أيضًا باسم لعبة Pokémon with Guns) نجاحًا كبيرًا هذا العام، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى وصولها إلى Game Pass في يوم إصدارها.

الألعاب الأخرى التي ستأتي إلى كتالوج PS Plus في 16 أبريل هي لعبة جماعية متعددة اللاعبين Oddballers (PS4) وConstruction Simulator (PS4 وPS5) وThe Crew 2 (PS4) ومغامرة الحركة المستوحاة من الأساطير الهندية Raji: An Ancient Epic (PS4، PS5)، لعبة فيديو Lego Ninjago Movie (PS4)، نور: العب مع طعامك (PS4، PS5)، Delivery Us Mars (PS4، PS5)، Lego Marvel's Avengers (PS4)، Miasma Chronicles (PS5) وStray Blade (PS5).

سيتمكن أولئك الذين لديهم اشتراك PS Plus Premium من الاطلاع على بعض الألعاب الإضافية من خلال مجموعة Classics. إصدارات PlayStation الأصلية من Alone in the Dark: The New Nightmare وStar Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire وMediEvil ستتوفر في الكتالوج الأسبوع المقبل.