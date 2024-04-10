كيف تحمي الأسماك الدهنية من خرف الشيخوخة

أظهرت فحوصات الدماغ بشكل قاطع لأول مرة أن تناول كميات كبيرة من الأسماك الدهنية مثل السردين والسلمون يحمي من خرف الشيخوخة، ويتحقق التأثير العلاجي عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الدماغ وتقوية الذاكرة.

ولأول مرة في تاريخ العلم، أظهرت فحوصات الدماغ أن تناول كميات كبيرة من الأسماك الدهنية يمنع تطور خرف الشيخوخة عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الدماغ.

وتعمل أحماض أوميغا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية، على زيادة تدفق الدم إلى مناطق الدماغ التي تتحكم في الذاكرة والتعلم ويذكر الباحثون أن كلا المنطقتين يتم تدميرهما أثناء الاضطراب العصبي، والأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الأسماك الدهنية يتعاملون أيضًا بشكل أفضل مع عملية استيعاب وفهم المعلومات الجديدة.

وأخيرا، فإن تناول الأسماك الدهنية يحسن الصحة العاطفية العامة للشخص.

وهذه دراسة مهمة للغاية لأنها تظهر وجود علاقة بين الكميات المنخفضة من أحماض أوميجا 3 الدهنية وانخفاض تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المهمة للتعلم والذاكرة والاكتئاب والخرف والشيخوخة"، وفقًا لعلماء من Amen Clinics في كاليفورنيا.

ولقد توصلنا إلى استنتاجاتنا بناءً على فحص الدماغ لـ 166 شخصًا في عيادة متخصصة وتم تقييم نشاط الدماغ عن طريق قياس تدفق الدم.



تم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى مجموعتين اعتمادا على كمية الأحماض الدهنية التي يستهلكونها، وأظهرت النتائج أن المشاركين في المجموعة الأولى الذين لديهم أعلى مستويات أوميغا 3 حصلوا على إمدادات الدم الأكثر وفرة إلى مناطق الدماغ المرتبطة بتخزين الذاكرة والتعلم.

كما كانت صحتهم العاطفية أفضل مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

ما هو خرف الشيخوخة؟

خرف الشيخوخة، هو وصف مجموعة من الأعراض التي تصيب قدرات الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية، وقد تؤثر أعراض الشيخوخة على الحياة اليومية للأشخاص المصابين به، ويُشار إلى أن الإصابة بالخرف لا تحدث بسبب مرض واحد بعينه، بل نتيجة للإصابة بعدة أمراض.

ويكون فقدان الذاكرة من أعراض الخرف عادةً، وهو في الغالب أحد الأعراض المبكرة للإصابة بهذا المرض، ولكن فقدان الذاكرة وحده لا يعني أنك مصاب بالخرف، إذ قد تختلف الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة.

ويُعد داء الزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخَرَف لدى كبار السن، إلا أنه توجد أسباب أخرى للإصابة بالخرف، وهناك بعض أعراض الخَرَف التي يمكن علاجها، وذلك يعتمد على سبب الإصابة به.