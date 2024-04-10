أحمد رزق عن بيت الرفاعي: اقدم الدور الذي يستفزني وأجسده بشكل جيد

تحدث الفنان أحمد رزق، بأنه قدم الكثير من البطولات المطلقة منذ بداية مشواره الفني، مشيرًا إلى أنه يختار الدور الذي يستفزه لتقديمه.

كشف أحمد رزق خلال تصريحاته، قائلاً: أنا عملت بطولات من زمان، فأنا لست متعطشا للبطولة مثل البعض، وقدمتها منذ بداياتي والحمد لله حققت نجاحا كبيرا فيها، ولا يشغلني أن أكون البطل بقدر ما يشغلني أن أقدم الدور الذي يستفزني وأجسده بشكل جيد.

أحمد رزق

وعن شخصية فاروق التي قدمها في مسلسل بيت الرفاعي، أوضح أحمد رزق: كنت هوافق على دور فاروق حتى لو كان دور ثالث أو رابع ما دام هشتغل على الشخصية.

مسلسل بيت الرفاعي



وتألق أحمد رزق في تجسيد شخصية فاروق خلال مسلسل بيت الرفاعي، الذي عرض ضمن موسم رمضان الماضي لعام 2024، ولاقى دوره تفاعل كبير من الجمهور على السوشيال ميديا.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي



ويشارك في مسلسل بيت الرفاعي بجانب أمير كرارة: أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، ولاقى العمل تفاعل من الجمهور على السوشيال ميديا.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

وأحداث مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة الذي يؤدي دور ياسين طبيب، تتلخص في أن والده يتوفى بعد نقاش حاد بينهما ويتم اتهامه بقتله، ويحاول الدكتور الهروب من الشرطة باصطحاب ابنته، فيما تحدث صراعات بين ياسين وابن عمه فاروق الذي يؤدي دوره الفنان أحمد رزق، وتتوالى الأحداث.

شهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل بيت الرفاعي، بلاغًا يقدمه "فاروق" الذي يجسده "أحمد رزق" ضد "يحيى" أحد العاملين معه، بتهمة اختلاس وسرقة مليون جنيها من أمواله.

ويحاول يحيى التلاعب بالأوراق كي يثبت كونه لم يسرق من أموال فاروق شيئًا، ويُنفذ يحيى هذه الخطة بالاتفاق مع "الدكتور ياسين" والذي يجسده "أمير كرارة".

تُظهر الحلقة استمرار القبض على "ناهد" وتجسدها "عايدة رياض" في جريمة قتل عبد الحميد "سيد رجب".