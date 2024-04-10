إصابة 5 أشخاص بوابل من الأعيرة النارية بقرية في قنا

أصيب 5 أشخاص بوابل من الأعيرة النارية، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك في قرية حاجر الدهسة، التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود، بإصابة كلًا من “خليل.س، يبلغ من العمر 50 عامًا، وعبدالرحمن.م، يبلغ من العمر 25 عامًا، يبلغ من العمر 25 عامًا، وثلاثة آخرين بطلق خرطوش إثر مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب مضيفة كلًا من الطرفين ينسب ملكيتها له، داخل مركز فرشوط أول أيام عيد الفطر المبارك.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي وتقرر تحويل 3 حالات منهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وضبط المتهمين.

وعلى صعيد آخر شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الكرنفال الفنى الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي للاحتفال مع عددًا من اظقال دور الأيتام وأسر شهداء العمل من العاملين بالمحافظة، والذى اقيم بقاعة قصر الميراج بمدينة قنا الجديدة، وبحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد ، والنائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة سحر صدقى، والنائبة سناء الحسانى، أعضاء مجلس النواب، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، والعميد أ.ح محمد صدقى المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز قنا الجديدة، والدكتورة سلمى القاضى نائب مدير المكتب الفنى بمديرية الصحة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

شهد الكرنفال الفنى توزيع الهدايا وحلويات العيد والألعاب على الاطفال وإدخال البهجة والسرور عليهم فى عيد الفطر المبارك، كما شهد عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا تضمن عزف بالمزمار البلدي ورقصة التنورة التى حازت على اعجاب الاطفال، وعدد من الفقرات الفنية والاستعراضية شارك فى تقديمها الاطفال، كما تم تنظيم زيارات ترفيهيه الى دريمز بارك للألعاب، ومشاهدة عرض لأفلام الكرتون بسينما الطفل بمكتبة مصر العامة بقنا.

وحرص محافظ قنا على الاستماع الى طلبات أسر شهداء العمل، ووجه الأجهزة المعنية بدراسة طلبات الأسرة وتلبيتها، كما اطمئن محافظ قنا علي أحوال الفتيات والأطفال الأيتام ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم كما اطمأن من المسؤولين عن دور الرعاية على توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاجون إليها، مؤكدا لهم أن باب مكتبه مفتوح للجميع وأنه لن يتوان عن تقديم كافة أوجه الدعم لرعاية أبنائه من الايتام وأسر شهداء العمل.

الجدير بالذكر أنه شارك بالاحتفالية أطفال مؤسسة دار الرحمة لرعاية الفتيات، ومؤسسة الشباب القبطي لرعاية الأيتام بنجع حمادى، ومؤسسة أحمد جبرة لتربية البنين، ومؤسسة ماري مرقص القبطية للبنين ، ومؤسسة السيدة العذراء للفتيات بقنا، وأسر ٤ من شهداء العمل الذين توفوا أثناء آداء عملهم وهم أسرة المصور أحمد حامد الرشيدي مصور المحافظة والذى توفى أثناء عمله إثر حادث سيارة في مارس ٢٠٢٠ ، وأسرة الشهيد محمود ابن رواحة ابن قرية الجبلاو بمركز قنا وأسرة الشهيد عويضة رجب شافعي ابن قرية الترامسة واللذان توفيا أثناء تأديتهما لمهام عملهم في تطهير بئر صرف صحي بمنطقة حوض ١٠ بمدينة قنا في ابريل ٢٠٢٢، وأسرة الشهيد حمودة احمد على عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا ابن قرية الترامسة والذى توفى أثناء عمله في ديسمبر ٢٠١٩ .