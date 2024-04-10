فريق طبى يتفقد مستشفيات نجع حمادي والصدر بقنا

أجرت فرق الإشراف والمتابعة التابعة لمديرية الصحة بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء في أول أيام عيد الفطر المبارك، جولة تفقدية تضمنت مستشفي نجع حمادي العام ومستشفى الصدر بقنا، جرى خلالها تفقد الإستقبال والتأكد من تواجد الفريق الطبي وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية اللازمة ووسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية .

وإستكمل الفريق الجولة داخل أقسام المستشفي للإطمئنان على تشغيل الأقسام بالفريق الطبي اللازم.

وخلال الزيارة تفقد الفريق الباطنة ، الجراحة ، النساء والتوليد والحضانات والعناية المركزة، ووجه الدكتور محمد بدران بتفقد الخدمات الصحية بمستشفي الصدر بمدينة قنا، حيث تابع الفريق العناية المركزة بالمستشفي وتذاكر الدخول والمرضي بالأقسام ومراجعة مكافحة العدوي بالمستشفي بالعناية المركزة.

كما إطمئن الفريق خلال الزيارة علي المرضي ومدي رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم وعدم شراءهم أي أدوية من الخارج.

يُذكر أن المديرية قد وضعت خطة متكاملة لمتابعة كافة منافذ الخدمات الصحية سواءاً بالمستشفيات أو الوحدات للتأكد من جاهزيتها خلال العيد لتقديم خدماتها بصورة جيدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

وكان الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، قد عقد إجتماعاً موسعاً ضم مديري المستشفيات العامة ، المركزية والنوعية التابعة لمديرية الشؤون الصحية، وذلك لمناقشة الإستعدادات بالمنشئات الصحية لإستقبال عيد الفطر المبارك.

وخلال الإجتماع وجه الدكتور بدران بضرورة التأكد من رفع درجة جاهزية المستشفيات لإستقبال كافة الحالات المرضية التي قد ترد الي المستشفيات والعمل علي تواجد الفرق الطبية الكافية لتقديم الرعاية اللازمة للمترددين.

وأكد الدكتور بدران خلال الإجتماع علي جاهزية الأقسام ، العناية المركزة ، العمليات ، الحضانات والإستقبال والطوارئ.

كما ناقش الدكتور محمد بدران خلال إجتماعه ومديري المستشفيات وفي حضور الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات بالمديرية اللائحة الجديدة رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ وأسس العمل بها والتطبيق المرن لها وكيفية بلورتها لزيادة دخل صناديق المستشفيات والتى يمكن من خلالها الصرف على تحسين خدمات المستشفيات.

و ناقش الإجتماع أُطر رفع مستوي مكافحة العدوي وبروتوكول التعامل مع المضادات الحيوية بالمستشفيات الحكومية، وكذا مناقشة أثرها علي صحة المواطنين.