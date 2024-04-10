بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (يلا شوت)

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (يلا شوت) ، وفي جولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يشتعل الحماس والتوتر في أوساط عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يستعد فريق برشلونة بكل قوة وإصرار لمواجهة فريق باريس سان جيرمان في معقلهم، استاد بارك دي برانس. تتوقع الجماهير مباراة مثيرة ومارثونية بين الفريقين العملاقين، حيث يسعى كل منهما للفوز والمضي قدمًا في طريق اللعبة نحو المربع الذهبي وتحقيق حلم اللقب الأوروبي.

تعكس حالة التحضيرات والاستعدادات الجدية التي يقوم بها كل فريق مدى أهمية هذه المباراة. فبالنسبة لبرشلونة، يمثل اللقاء فرصة ذهبية لإثبات جاهزيتهم وقوتهم على الساحة الأوروبية، خاصةً بعد أداء مميز في مراحل سابقة من البطولة. يعول البلاوغرانا على تألق نجومهم البارزين مثل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وفرينكي دي يونغ لقيادة الفريق لتحقيق الفوز الهام خارج أرضهم.

من جانبه، يستعد باريس سان جيرمان بكل قوة وتركيز لاستقبال برشلونة في أرضهم، والسعي للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية تمهد الطريق للتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة. يعول الفريق الباريسي على تألق نجومهم العالميين مثل كيليان مبابي ونيمار جونيور وماركينيوس في البحث عن تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز الذي يمنحهم الأفضلية في المواجهة القادمة.

استاد بارك دي برانس، بما يتسع لحوالي 48,712 متفرج، سيكون شاهدًا على مواجهة قوية بين الفريقين، وسيعم الجو من الحماس والإثارة لدى الجماهير المتواجدة في المدرجات والمشاهدين حول العالم. يتوقع الجميع مباراة مثيرة تجمع بين الجودة الفنية والتكتيكية، والتي قد تشهد العديد من اللحظات الحاسمة والأهداف الرائعة.

تأتي هذه المواجهة في ظل أجواء منافسة شديدة في البطولة الأوروبية، حيث يسعى كل فريق إلى الوصول إلى الدور نصف النهائي ومن ثم السعي نحو اللقب الأوروبي الغالي. إن توقعات الجماهير والمحللين تشير إلى أنها ستكون مباراة ممتعة وقوية بين الفريقين، وقد تحمل العديد من المفاجآت والتحولات طوال أحداثها.

لمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر .. اضغط هنا

بهذا السياق، يبقى العالم مترقبًا لمتابعة هذه المواجهة النارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان، والتي ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقوة وقدرة كل فريق على التغلب على خصمه والمضي قدمًا في رحلة البحث عن اللقب الأوروبي المرموق.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

بينما تنقل مباراة فريق برشلونة ومنافسه فريق باريس سان جيرمان اليوم ، في جولة ذهاب ربع النهائي من ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا ، عبر قناة بي ان سبورت 1 ، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري ابطال اوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك سيكون بصوت المعلق حفيظ دراجي .

توقيت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

بينما تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ، بينما في تمام الساعة 10:00 مساءً السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا ، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.