مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024 ، وبينما يتجه فريق برشلونة العملاق إلى فرنسا، يحمل معه طموحات كبيرة وآمالاً مشتعلة بتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة باريس سان جيرمان قبل مباراة الإياب في ملعبهم بكتالونيا. هذه المواجهة تأتي في إطار الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتعد فرصة ذهبية لبرشلونة لإثبات قدراته والعودة بقوة إلى الساحة الأوروبية.

لم يكن الطريق سهلاً بالنسبة لبرشلونة للوصول إلى دور الثمانية، حيث واجهوا تحديات كبيرة في مواجهة فريق نابولي الإيطالي في دور الستة عشر. بالرغم من ذلك، نجح الفريق الكتالوني في تحقيق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 3-1 بعد التعادل في مباراة الذهاب، ليبلغ دور الثمانية بإجمالي الأهداف. تصدر برشلونة مجموعته في دور المجموعات برصيد 12 نقطة، مما يعكس تميزهم وقوتهم على الساحة الأوروبية.

على الرغم من التراجع في مسيرتهم في الدوري المحلي وتخلفهم عن غريمهم التقليدي ريال مدريد بفارق 8 نقاط، إلا أن برشلونة يظل يسير بشكل ممتاز في البطولة الأوروبية. حيث خسروا مباراتين فقط في دور المجموعات أمام كل من شاختار الأوكراني وريال أنتويرب البلجيكي، مما يبرز قوتهم واستعدادهم للتنافس على الألقاب.

أما باريس سان جيرمان، فقد نجح في الوصول إلى دور الثمانية بعد إطاحته بفريق ريال سوسييداد الإسباني في دور الستة عشر. احتل الفريق المركز الثاني في مجموعته في دور المجموعات خلف بوروسيا دورتموند المتصدر، ويدخل مواجهة برشلونة بثقة مرتفعة بعد أدائه الجيد في الدوري الفرنسي وفي المسابقة الأوروبية أيضًا.

تبقى مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يتوقعون مواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين الكبيرين. إن برشلونة يبحث عن استعادة بريقه وتألقه في البطولة الأوروبية، بينما يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة مسيرته الناجحة والمنافسة على اللقب الغائب عنه منذ فترة طويلة.

سيكون من المثير متابعة أداء الفريقين في هذه المواجهة، ومعرفة ما إذا كان برشلونة سيتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضهم، أم سيستطيع باريس سان جيرمان الاستفادة من عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز. إنها مباراة لا تخلو من التشويق والإثارة، وستبقى حتى لحظة النهاية محط أنظار عشاق الساحرة المستديرة.

موعد مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

لمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر .. اضغط هنا

تقام مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان على أرض ملعب «بارك دي برينس» أو حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تنقل شبكة قنوات beIN Sports مباريات دورى أبطال أوروبا بشكل حصري في المنطقة العربية، ومنها مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، ويُمكن مشاهدة المباراة عبر البث المباشر لقناة beIN Sports 1 HD

20 قناة عالمية تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة

Kanal A Slovenija

TV3+ Denmark

BTV Action

Canal + France

MRT 1 Macedonia

HRT 2 HD

RTS 1 Serbia

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

Match Football 2

Cosmote Sport 2 HD

Arena Sport 1 HD Croatia

M4 Sport HD Hungary

Match! TV

RMC Sport 1

Eleven Sports 1 HD portugal

Arena Sport 1 HD BiH

Sky Sport Austria 3 HD

Virgin Media Two

SuperSport Premier League

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

TNT Sports 1

معلق مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.