بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا
بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا
بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا ، وستشهد الملاعب الأوروبية مواجهة نارية بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذه المواجهة لا تخلو من التاريخ والإثارة، خاصةً مع الإشارة إلى المواجهة الشهيرة بينهما في عام 2017 التي عرفت بـ "الريمونتادا".
بعد فوز باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة 4-0، تمكن برشلونة من تحقيق إنجاز تاريخي بقلب النتيجة في مباراة الإياب بفوزه بنتيجة 6-1، وهو الفوز الذي قاده نيمار دا سيلفا الذي انضم لاحقًا إلى صفوف باريس سان جيرمان. هذه المواجهة تعيد للذاكرة ذكريات مؤلمة لجماهير الفريق الفرنسي، وتجدد آمال جماهير برشلونة.
بعد مرور 4 سنوات، تجددت المواجهة بين الفريقين في ثمن النهائي، حيث خرج باريس سان جيرمان منتصرًا من كتالونيا بنتيجة 4-1 قبل أن يتعادلوا إيابًا في باريس 1-1. هذا يظهر أن المباريات بين الفريقين تعد دائمًا مثيرة ومليئة بالتنافس والتشويق.
إضافةً إلى ذلك، فإن المباراة تجمع بين المدربين تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحالي، ولويس إنريكي الذي كان مدربًا لبرشلونة في مباراة "الريمونتادا" الشهيرة، وهو الذي قاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2015. هذا التاريخ يزيد من حدة التنافس بين الفريقين ويضفي جوًا من الدراما على المباراة.
على صعيد الأداء، يمر كلا الفريقين بفترة جيدة، حيث لم يخسر برشلونة في آخر 11 مباراة، بينما لم يخسر باريس سان جيرمان في آخر 27 مباراة في جميع المسابقات. هذا يظهر أن كلًا من الفريقين في حالة جيدة ويبديان أداءً ممتازًا، مما يزيد من حدة التنافس في المباراة.
بالتالي، من المتوقع أن تكون مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة مثيرة ومليئة بالإثارة والتشويق. ستكون هذه المباراة فرصة لكلا الفريقين لإثبات أنفسهم والتقدم إلى المرحلة التالية من البطولة بعد مجرد خطوة واحدة من النهائي.
ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024؟
قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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وعلى هذا الأساس، يمكنك متابعة مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة فقط عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة.
القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة
- beIN Sports HD 1
ما تردد القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024؟
قناة "beIN Sports HD 1" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:
تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات
- التردد: 11013
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2\3
تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات
- التردد: 11547
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2\3
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