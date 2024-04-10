محافظ جنوب سيناء يتابع مع رؤساء المدن استعدادات العيد

عبر الشبكة الوطنية..

عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تابع اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مع رؤساء المدن، استعدادات المدينة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وهنأ المحافظ رؤساء المدن والمواطنين بكل مدينة بعيد الفطر المبارك، ووجه رؤساء المدن بفتح كافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات للمواطنين وزوار المحافظة، ونشر مظاهر البهجة والسرور بين جموع المواطنين وزوار المحافظة، مؤكدا علي اجراء اعمال النظافة اولا باول والحفاظ علي المظهر الحضاري المشرف.

كما شدد علي تحقيق السيولة المرورية والإنضباط سواء علي الطرق الخارجية بين المدن والطرق الداخلية بكل مدينة، والحفاظ علي الممتلكات العامة، واستمرار فتح مراكز العمليات الفرعية وربطها مع الشبكة الوطنية للطوارئ بطور سيناء وشرم الشيخ طوال ايام عيد الفطر المبارك.

وأثنى المحافظ علي دور الشبكة الوطنيىة، لافتا أن الشبكة الموحدة تعمل على ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية، وقطاعات البترول والكهرباء، وأجهزة النجدة، والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

رافق المحافظ اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور