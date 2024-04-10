ميرنا نور الدين تهنئ جمهورها بالعيد بصورة من الحشاشين

حرصت الفنانة ميرنا نور الدين على تهنئة جمهورها بعيد الفطر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وشاركت ميرنا نور الدين جمهورها صورة لها من تصوير مسلسل الحشاشين.

وعلقت ميرنا نور الدين كل سنة وأنتم طيبين وبخير".

وكانت وجهت الفنانة ميرنا نور الدين رسالة لشكر لفريق عمل مسلسل الحشاشين وعلى رأسهم نجم المسلسل كريم عبد العزيز بعد النجاح الكبير الذى حققه هذا الموسم.



وكتبت ميرنا نور الدين قائلة: بعد سنتين تصوير .. خلصت حكاية "دنيا زاد" هتوحشني جدا .. بتمني من كل قلبي انه يكون دور خفيف علي قلوبكم -كل الشكر للمخرج المميز المبدع دكتور بيتر ميمي علي ايمانه وثقته ودعمه ليا -شكراً للمؤلف العظيم أستاذ عبد الرحيم كمال علي ايمانه الكبير بيا اتشرفت بالشغل معاك جدا شكراً لشركة الإنتاج سينرجي علي اختيارها ليا لتجسيد شخصية "دنيا زاد" ، وشكراً للمتحدة -شكر كبير للنجم الكبير كريم عبد العزيزعلي مساعدته وكلامه وثقته فيا انبسطت واتشرفت بالشغل معاك جدامبروك لكل صناع هذا العمل المهم الضخم، اتشرفت اني كنت جزء من المسلسل الحشاشين، وإلي اللقاء في العمل المقبل ان شاء الله ، الحمدلله

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

عرُض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

