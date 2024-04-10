مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان بهجوم مسيرة أوكرانية في كورسك

أفادت سلطات مقاطعة كورسك الروسية بأن طائرة أوكرانية دون طيار هاجمت سيارة في أباناسوفكا في مقاطعة كورسك، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم طفلان.



وكتب حاكم المقاطعة، رومان ستاروفويت، في حسابه على "تلغرام": "أسقطت طائرة أوكرانية دون طيار عبوة ناسفة على سيارة مدنية في قرية أباناسوفكا في منطقة كورينفسكي، وللأسف، قُتل ثلاثة أشخاص كانوا في السيارة في تلك اللحظة، بينهم طفلان".

وأعرب حاكم المقاطعة عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا.

وهاجمت طائرتان دون طيار أوكرانيتان، يوم الثلاثاء، حافلتين كانتا تسيران على طول الطريق في مقاطعة بيلغورود، ما أسفر ذلك عن إصابة شخصين، وتحطم نوافذ المركبات..

وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بطائرات من دون طيار وتقوم بأعمال تخريبية.

من ناحية أخرى أكد قائد القوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، أن أوكرانيا تعتمد "بشكل شبه كامل" على الدعم الخارجي في مواجهتها لروسيا، وقد تخسر كييف إذا توقفت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها عن دعمها.

وقال كافاولي خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي: "لا تزال أوكرانيا تعتمد بشكل شبه كامل على الدعم الخارجي".

وأشار كافاولي إلى أن أوكرانيا قد تخسر في المواجهة مع روسيا إذا توقفت أمريكا وحلفاؤها عن دعمها.

في السياق نفسه، لفتت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، سيليست فالاندر، بدورها إلى أن أمريكا "يجب أن تدعم أوكرانيا في المفاوضات إذا قررت التفاوض".

. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي

وتؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي(الناتو) بشكل مباشر في الصراع.