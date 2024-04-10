تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش.

بضاعة العيد.. القبض على 7 أشخاص خلال حملة لملاحقة متجري المواد المخدرة بالقاهرة

كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش.

كما تم ضبط سائقين بدائرة قسم شرطة التبين، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من الأقراص المخدرة).

وتم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة

سقوط شخص يدير كيانًا تعليميًّا وهميًّا في كفر الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن كفر الشيخ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط أحد الأشخاص يدير كيانا تعليميا وهميا «بدون ترخيص» كائنا بدائرة مركز شرطة أول كفر الشيخ.

كانت معلومات أكدتها التحريات قد وصلت لمدير أمن كفر الشيخ و مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بقيام أحد الأشخاص بدائرة مركز كفر الشيخ بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دورات تعليمية «مزورة»، وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطه، وبحوزته 79 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية، 2 دفتر إيصالات تحصيل نقدية، طلبات تسجيل التحاق للدراسة بالأكاديمية، مطبوعات دعائية، كتب دراسية مختلفة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سرقوا 10 ملايين جنيه.. سقوط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال المباحث بالعمرانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على تشكيل عصابي ، انتحلوا صفة ضباط المباحث، للنصب على تجار العملات الأجنبية والاستيلاء على أموالهم، بمشاركة مجموعة من مواطني إحدى الدول العربية، وتمكنوا من سرقة 10 ملايين جنيه من تاجر آثار.

البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغات متعددة بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب على تجار العملة منتحلين صفة رجال المباحث مستخدمين مجموعة من مواطني إحدى الدول العربية، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا كبير.

ويقوم أفراد التشكيل الذين يحملون جنسية دولة عربية باستقطاب تجار العملة وطلب منهم شراء مبالغ كبيرة من الدولار، وأثناء إتمام عملية الاستبدال يقوم باقي أفراد التشكيل بمداهمة المكان منتحلين صفة رجال المباحث والاستيلاء على المبالغ المالية من الضحية، وفى إحدى العمليات تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 10 ملايين جنيه حصيلة أخر عملية وتم تحرير محضر بالواقعة.