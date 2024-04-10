كلام X الرياضة

الأربعاء 10/أبريل/2024 - 06:03 م 4/10/2024 6:03:07 PM

كل عام وحضراتكم بخير وسعادة ومصر والأمة الإسلامية بخير وسعادة.. ومع نهاية شهر الخير تزداد فيه جرعات العبادة من عباد الرحمن ويقابلها الله سبحانه بمزيد ومزيد من العفو والعتق من النار.. جعلنا الله منهم اللهم آمين.

من موروثاتنا سماع أغنيات وداع رمضان ثم تأتى أغنية يا ليلة العيد آنستينا.. وجددتى الأمل فينا.. هلالك هل لعينينا.. فرحنا له وغنينا.. وبهذا يبدأ أغلب المصريون فى أكل «كعك العيد» ابتهاجًا بإتمام صيام شهر رمضان المُبارك وهى من طقوس فرحتهم بحلول عيد الفطر وإعداد الكعك عادة فرعونية قديمة.. وقد أفادت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج فى صنع هذا الطعام أو شراءه فى الأعياد! وأذكر الكل بتناول الكعك والغريبة بحرص للبعد عن الارتباك المعوى.

ذكريات العيد والعيديات لاتنتهى ويسترجع ياسر رضوان، نجم النادى الأهلى السابق، ذكرياته مع أول عيدية حصل عليها، قائلا: إنها كانت عبارة عن قرش صاغ.. (الجنيه مائة قرش)، وأضاف «رضوان»: كان مبلغا كبيرا فى هذا الوقت واشتريت به بعض الحلوى ومسدس لعبة، ويعتبر ياسر رضوان أحد نجوم القلعة الحمراء فى مطلع الألفية، حيث تألق فى مركز المدافع، ومثّل منتخب مصر منذ كأس الأمم الأفريقية 1996.. واستعاد أيمن يونس، نجم نادى الزمالك السابق ومنتخب مصر، ذكرياته مع الأعياد والعيدية، وقال «يونس»: إن لبس العيد كان أجمل عيدية وذكرى ارتبطت بهذا الحدث، وأضاف «يونس» أن والدته كانت تحرص دائمًا على أن تشترى لبس العيد له ثم تخبئه فى المنزل ليظل يبحث عن اللبس قبل العيد حتى يجده، وكانت أجمل مفاجأة تحدث له قبل العيد، وبدأ «يونس» مشواره الكروى مع نادى الزمالك سنة 1980 واستمرت رحلته مع كرة القدم حتى عام 1994.

أما ذكريات منتخب كرة القدم فى أول أيام عيد الفطر عام 2018، التقى المنتخب الوطنى نظيره أوروجواى فى الجولة الأولى من كأس العالم فى روسيا وخسر بهدف مقابل لاشئ وكان ظهورًا مشرفًا لمنتخب مصر وكونه ندًا قويًا للعملاق الأورجويانى.. كما تقابل المنتخب الوطنى مع نظيره البتسوانى فى عام 2007، بمنافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا بغانا 2008، وأقيمت المباراة باستاد القاهرة يوم 13 أكتوبر الموافق أول أيام عيد الفطر، وانتهى اللقاء بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه محمد فضل وصعد المنتخب لأمم أفريقيا متصدرًا المجموعة الثانية.. والتى حقق بطولة أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالى.. وتستمر الذكريات منها الجميل ومنها القاسى الذى نتعلم منه.

كل عام ومصر الحبيبة بخير.

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