محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتالانتا

يواصل ليفربول الإنجليزي استعداداته القوية للمواجهة المنتظرة أمام أتالانتا الإيطالي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم.



ومن المقرر أن يستضيف ملعب "أنفيلد" معقل الريدز مواجهة ليفربول أمام أتالانتا، والتي يتنبأ أن تكون مثيرة وحماسية.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتالانتا

ومن المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتالانتا، حيث يتوقع أن يكون كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

في خط الوسط: أليكس أوكسليد-تشامبرلين، هارفي إليوت، ستيفان بايتيتش.

في خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وأتالانتا والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة ليفربول أمام أتالانتا في التاسعة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أنفيلد".

بينما سيتم إذاعة مواجهة ليفربول وأتالانتا عبر عدة قنوات عربية وعالمية منها شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.