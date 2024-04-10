نقابة الأشراف بالشرقية تحتفل بعيد الفطر بالساحة الهاشمية ببني عامر

أقامت نقابة السادة الأشراف بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، احتفالًا بعيد الفطر المبارك بمقر النقابة بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق تحت رعاية الدكتور محمد أبو هاشم نقيب الأشراف بالشرقية وأمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

وحضر الاحتفالية كل من: الدكتور نور هاشم عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد ابراهيم هاشم الاستاذ بكلية طب جامعة الازهر، والشيخ الطيب النمر المنشد المداح الديني المعروف بطنطا، والدكتور حليم هاشم استاذ بمعهد البحوث الزراعية سابقا ووكيل الطريقة الهاشمية، والآلاف من الجمهور.

وبدأت الاحتفالية بأداء صلاة العيد، وتم استقبال المهنئين من جميع أنحاء الجمهورية في مقر نقابة السادة الأشراف بقرية بني عامر مسقط رأس العالم الكبير الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور الحسيني عبدالمجيد هاشم وكيل الأزهر الشريف الأسبق، والمرحوم الشيخ محمود أبو هاشم أول رئيس للمنطقة الأزهرية بالشرقية الأديب المعروف شيخ الطريقة الهاشمية الأحمدية.

وأرسل الدكتور محمد أبو هاشم نقيب السادة الأشراف بالشرقية ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وأمين سر لجنة الشئون الدينيه بمجلس النواب، برقية تهنئة لكل الأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن هذا اليوم هو يوم الجائزة للمسلمين كبار وصغار، وفيه من مرح الحلال، بالإضافة إلى ما يتم فيه من نشر التكافل الإجتماعي بين المسلمين، ومن حكمة مشروعية زكاة الفطر لكي يفرح الفقير وأسرته في يوم العيد، وتطهير وتزكية للنفس والمال.

ولفت الدكتور محمد أبو هاشم نقيب السادة الأشراف بالشرقية ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وأمين سر لجنة الشئون الدينيه بمجلس النواب إلى أن زكاة الفطر لو تم إخراجها قبل صلاة العيد فهي زكاة الفطر، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، داعيا المولى عز وجل أن يعم الفرح والسلام والأزدهار جميع العالم الإسلامي، وأن ينصر إخواننا في فلسطين الشقيقة.

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