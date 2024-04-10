موعد مباراة ليفربول وأتالانتا بالدوري الأوروبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة قوية أمام نظيره أتالانتا، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم 2023/2024.



ويضع ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب الفوز على الفريق الإيطالي كهدفًا لتحقيقه، حيث يرغب في التأهل للدور نصف النهائي.

في المقابل، يبحث أتالانتا عن الخروج من مواجهة ليفربول بنتيجة إيجابية، حيث يُدرك الجهاز الفني مدي صعوبة المباراة، خاصة وأن لقاء الذهاب سيكون على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

موعد مباراة ليفربول وأتالانتا

تنطلق مواجهة ليفربول أمام أتالانتا في التاسعة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أنفيلد".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتالانتا

تُنقل مواجهة ليفربول وأتالانتا عبر عدة قنوات عربية وعالمية منها شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.