برودة الطقس تفسد فرحة المواطنين أول أيام عيد الفطر بشواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ محافظة الاسكندرية إقبال متوسط من المواطنين أول أيام عيد الفطر المبارك للاستمتاع بمنظر البحر الجداب وكانت قد رفعت الشواطئ الراية الحمراء على بعض الشواطئ ، وتحذير المواطنين من الأماكن الخطرة فى السباحة، خاصة مع تعرض الإسكندرية لمنخفض جوى أوروبى ، مع احتمال سقوط أمطار و سجلت الإسكندرية اليوم 22 درجة فى العظمى و14 درجة فى الصغرى .مما تسبب المنخفض فى نشاط لحركة الرياح وبرودة تصل للصقيع.

كانت قد استعدت شواطئ الإسكندرية ، لإستقبال الزائرين خلال عيد الفطر المبارك ، وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد ، واهمها منع نزول البدالات للمياه ،تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر ، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد ،رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الاوليه .

قال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المرزية للسياحة والمصايف ان ترجع نسبة الاقبال الضعيف لشواطئ الاسكندرية اول ايام عيد الفطر ارتباط أغلب الأسر بالزيارات العائلية خلال أول أيام الاحتفالات.

ودلك بجانب انخفاض الملحوظ في درجة الحرارة «ووجود لسعة برد»، تمنع البعض من النزول إلى البحر، مشيرا إلى أن الإقبال في بعض الشواطئ كان ضعيف جدا بسبب سؤ الطقس .

وأوضح «عبدالرازق» أن جميع الشواطئ بالإسكندرية والبالغ عددها ٦٤ شاطئ منها ٢ شاطئ مجاني و٥ شواطئ عامة سعر تذكرة الدخول بها ٥ جنيه للفرد، جاهزة لاستقبال الزائرين طوال اجازة العيد،

اكد " عبد الرازق " أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كثفت جهودها خلال الأيام السابقة لتكون شواطئ الإسكندرية جاهزة لاستقبال وأن شواطئ الإسكندرية دائما ترحب وتسعد بزوارها سواء من أهالي الإسكندرية أو زائريها من جميع المحافظات الأخرى .

وفى سياق متصل توافد المواطنين اول ايام عيد الفطر الى مناطق الاحتفال خاصة منطقة قلعة قايتباي الأثرية ومتحف الأحياء المائية بمنطقة الأنفوشي وحدائق المنتزه والحيوان وانطونيادس، وشهد رصيف الكورنيش تزاحما من الشباب والأطفال للاستماع بركوب المراكب والتنزه بها في البحر والجو المشمس الدافئ، وتوافد مواطنو المحافظات المجاورة على عروس المتوسط للاحتفال مع أسرهم.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية والمرافق اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة ورفع كفاءة الحدائق ومتابعة عمل المرافق حتى تصبح عروس المتوسط في أحسن وأبهى صورها، ولتوفير كافة سبل الراحة لأبناء الثغر ولضيوفها من المحافظات المجاورة.

فى سياق متصل قررت مديرية الصحة بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمواجهة الحالات الطارئة، مع تواجد ومضاعفة جميع التخصصات من الأطباء وهيئة التمريض، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم للتعامل مع أي حالة مرضية.،وقام مرفق الإسعاف بنشر سياراته بكامل تجهيزاتها بطول الشواطئ وبالقرب من مناطق الازدحام والتجمعات والحدائق، لمواجهة أي حالات طارئة في أسرع وقت.

ودعمت الهيئة العامة للنقل والركاب جميع الخطوط التي تخدم أماكن الاحتفالات بشرق وغرب المحافظة، من خلال توفير العدد الكاف من الأتوبيسات والميني باص وترام المدينة على أن يستمر العمل حتى ساعة متأخرة من الليل.

وفى سياق متصل كثفت مديرية التموين من حملاتهم على محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة والأسواق، للتأكد من توافر اللحوم والسلع والمواد الغذائية، ومتابعة أرصدة وحصص المخابز والتزامها بأوقات العمل لعدم ازدحام المواطنين، مع المرور المستمر على محطات الوقود والمستودعات، للتأكد من توافر وقود السيارات وأسطوانات البوتاجاز.

وعززت مديرية امن الإسكندرية من خدماتها الأمنية والمرورية بالشوارع والميادين وحول المنشآت الحيوية وأماكن الاحتفالات، لتأمين المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي بمساعدة كبار السن وذوي الهمم وتسهيل الحركة المرورية لمنع تكدس السيارات ومواجهة و منع أي تصرفات أو سلوك يخل بالأمن العام ويمثل خروجا عن القانون.