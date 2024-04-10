محافظ بني سويف يتلقى التهاني بعيد الفطر المبارك من قيادات الكنائس والأديرة

استقبل المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفدًا من قيادات وممثلي الكنسية الأرثوذكسية ضم: نيافة الحبر الجليل الأنبا "غبريال" أسقف بني سويف، ونيافة الحبر الجليل الأنبا "إسطفانوس" أسقف ببا، ونيافة القمص باسيليوس"دير الأنبا بولا" ونيافة القمص "فام الأنطونى"دير الأنبا أنطونيوس"بمركز ناصر، ومن الطائفة الإنجيلية وفداً برئاسة القس أكرم ناجي يوسف عضو المجلس الإنجيلي العام لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر ، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وقدًم الوفد الكنسي التهنئة للمحافظ وكافة قيادات وأبناء بني سويف بعيد الفطر المبارك، مؤكدين تميز شعب مصر برسوخ ومتانة الوحدة الوطنية، وخصوصية وعمق مشاعر الود والمحبة التي تجسد الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ عليها والتي كانت وستظل دوما حائط الصد القوى والحصن الحصين، الذي تتهاوى أمامه أية محاولات للفُرقة ومواجهة كيد المتربصين بتماسك ووحدة النسيج الوطني من أبناء الشعب المصر

في المقابل عبر محافظ بني سويف عن شكره لقيادات الكنسية، وتقديره لهذه الزيارة الكريمة واللفتة الطيبة التي تجسد بشكل أصالة وتماسك الشعب المصري، وأن أعيادنا ومناسباتنا واحدة، وعلى قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية لحفظ وصون أمن واستقرار مصر ، ومواصلة جهود التنمية في كافة القطاعات والمجالات

كما استقبل المحافظ ، عددًا من المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك ، من الشخصيات العامة والحزبية، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد.

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