محافظ جنوب سيناء يزور أكبر معمر لتهنئته بعيد الفطر

أجرى اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، زيارة إلى قرية وادي مجيرح التابعة لمدينة دهب، لزيارة الشيخ محمود حسين محمود، أكبر معمر بالمحافظة، للاطمئنان على صحته والاستماع لمطالبه ومطالب التجمع، وتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

قال المحافظ إنه يحرص خلال زياراته المتعددة والمناسبات المختلفة لمدينة دهب على لقاء الشيخ محمود حسين، وأبنائه وأحفاده ،ويسعد بتوزيع العيدية على الأطفال خلال التجمع.

وأهدى المحافظ التجمع عددًا من كراتين مواد غذائية، وكعك العيد، كما حرص على توزيع العيدية على أطفال التجمع، وتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وافتتح المحافظ، خلال جولته التفقدية بمدينة دهب، صيدلية تعمل بنظام 24 ساعة لتوفير الخدمة لأهالي المدينة وزائريها على مدار اليوم، ومطعم أسماك بمنطقة دهب سكوير، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، والنائب سليمان عطيوي عضو مجلس النواب، وتوني كازا مياس، مدير دهب سكوير، ومشايخ وعواقل مدينة دهب.

وطالب خلال الافتتاح بضرورة تنوع الأنشطة بمنطقة دهب سكوير لزيادة الجذب السياحي.

كما افتتح المحافظ، معرض " ملابسك تسعدهم" للتكافل الاجتماعي، ويضم أنواع مختلفة من الملابس الجديدة والمستعملة للتكافل الاجتماعي بأسعار لا تتجاوز 100 جنيه للقطعة، كما أشاد بتلك المبادرة، وطالب بتطبيقها بكافة المدن على مستوى المحافظة.