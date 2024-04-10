قـنا تدعوُ نزلاء 9 دور رعاية لكرنفال فني إحتفالًا بعيد الفطر

دعت محافظة قنا، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، نزلاء 5 دور رعاية، و4 أسر، فقدت عائلها؛ أثناء تأديته مهام عمله، لحضور كرنفالًا فنيًا إحتفالا بعيد الفطر المبارك.

وحضر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الكرنفال الفنى، الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي للاحتفال مع عددًا من اظقال دور الأيتام وأسر شهداء العمل من العاملين بالمحافظة.

ودعت المحافظة، لحضور الحفل، أطفال مؤسسة دار الرحمة لرعاية الفتيات، ومؤسسة الشباب القبطي لرعاية الأيتام بنجع حمادى.

المحافظ والأطفال

ومؤسسة أحمد جبرة لتربية البنين، ومؤسسة ماري مرقص القبطية للبنين ، ومؤسسة السيدة العذراء للفتيات بقنا.

4 أسر دُعيت للكرنفال:

وأسرة المصور أحمد حامد الرشيدي مصور المحافظة والذى توفى أثناء عمله إثر حادث سيارة في مارس ٢٠٢٠ ، وأسرة الشهيد محمود ابن رواحة ابن قرية الجبلاو بمركز قنا .

وأسرة الشهيد عويضة رجب شافعي ابن قرية الترامسة واللذان توفيا أثناء تأديتهما لمهام عملهم في تطهير بئر صرف صحي بمنطقة حوض ١٠ بمدينة قنا في ابريل ٢٠٢٢.

وأسرة الشهيد حمودة احمد على عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا ابن قرية الترامسة والذى توفى أثناء عمله في ديسمبر ٢٠١٩ .

فعاليات الكرنفال:

شهد الكرنفال الفنى توزيع الهدايا وحلويات العيد والألعاب على الاطفال وإدخال البهجة والسرور عليهم فى عيد الفطر المبارك، كما شهد عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا .

تضمن عزف بالمزمار البلدي ورقصة التنورة التى حازت على اعجاب الاطفال، وعدد من الفقرات الفنية والاستعراضية شارك فى تقديمها الاطفال.

كما تم تنظيم زيارات ترفيهيه الى دريمز بارك للألعاب، ومشاهدة عرض لأفلام الكرتون بسينما الطفل بمكتبة مصر العامة بقنا.

وحرص محافظ قنا على الاستماع الى طلبات أسر شهداء العمل، ووجه الأجهزة المعنية بدراسة طلبات الأسرة وتلبيتها.

واطمئن المحافظ، أحوال الفتيات والأطفال الأيتام ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم كما اطمأن من المسؤولين عن دور الرعاية على توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاجون إليها.

وأكد المحافظ، لهم أن باب مكتبه مفتوح للجميع وأنه لن يتوان عن تقديم كافة أوجه الدعم لرعاية أبنائه من الايتام وأسر شهداء العمل.

حضور الحفل:

حضر الكرنفال، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد ، والبرلمانيين أشرف رشاد الشريف، سحر صدقى، سناء الحسانى، أعضاء مجلس النواب.

وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، والعميد أ.ح محمد صدقى المستشار العسكرى للمحافظة.

والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز قنا الجديدة، والدكتورة سلمى القاضى نائب مدير المكتب الفنى بمديرية الصحة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

صلاة العيد:

واحتفل المواطنون والمواطنات بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، بحلول أول أيام عيد الفطر المبارك، وخرج الآلاف منذ الساعات الأولي للصباح، لأداء صلاة العيد بـ 100 ساحة خصصت من مديرية الأوقاف لأداء الصلاة، و3 آلاف و208 مسجدًا.

وأبرز الشيخ حجازي محمد، إمام مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، خلال خطبة العيد، ثمرات الصيام وأنه يغفر الذنوب ويزيد الحسنات ويدخل صاحبه من باب الريان في الجنة ويتشفع لصاحبه ويصلح صاحبه، ويشفي الجسد من المرض، ويقرب العبد إلى ربه حتى يبلغ تقوى الله.

وحث الإمام، المصلين على صلة الرحم وتحدث عن فضلها عند الله سبحانه وتعالى واختتمها بالدعاء لمصر بأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.