الأربعاء 10 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أحمد سعد يقدم فقرة غنائية باحتفالية عيد الفطر

الفنان احمد سعد
الفنان احمد سعد

قدم الفنان أحمد سعد، فقرة غنائية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الفطر، مع أبناء شهداء الجيش والشرطة المصرية، والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عائلات فلسطينية من غزة.

 

الرئيس السيسي

خلال احتفال عيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أبناء شهداء الجيش والشرطة، ويشارك في الحفل عائلات فلسطينية من غزة.

 

وشهد الحفل تكريم كل من:

- الرائد سامح السيد موسى عبدالجواد.

- الرائد محمد جمال محمد علي.

- ملازم أول أحمد فراج عبدالصبور علي

- مساعد شحاتة مصطفى أبو اليزيد

 - الجندي محمود سمير عليوة السيد.

- المقدم مصطفى عبدالرازق عبداللطيف عبدالرازق.

- الرائد مصطفى محمد صلاح الدين طاهر أحمد علام.

- أمين شرطة ممتاز تاني السيد محمد غازي إسماعيل.

- شيخ غفراء السيد عبدالله السيد محمد.

مواد متعلقة

شمس «معرض الكتاب» تشرق لتنير مصر والشرق الأوسط

أحمد سعد يتبرع بـ٥٠ ألف دولار لمساندة الاقتصاد المصري

جمعة: الاسراء والمعراج معجزة أكدت على وحدة الرسالة وربطت عالم الغيب بالشهادة

على الحجار يكشف لأول مرة عن مفاجآت حصرية حول أولى حفلات مشروع «100 سنة غنا»

سيراميكا يتقدم على سموحة في الشوط الاول بكأس الرابطة

على الحجار يكشف لأول مرة عن مفاجآت حصرية حول أولى حفلات مشروع «100 سنة غنا»

إطلاق محفزات جديدة.. وزيرة الهجرة تعقد لقاء مع الجالية المصرية في إسبانيا والبرتغال

إقبال كبير من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب على جناح الأزهر
الجريدة الورقية