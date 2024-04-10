أحمد سعد يقدم فقرة غنائية باحتفالية عيد الفطر

قدم الفنان أحمد سعد، فقرة غنائية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الفطر، مع أبناء شهداء الجيش والشرطة المصرية، والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عائلات فلسطينية من غزة.

خلال احتفال عيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أبناء شهداء الجيش والشرطة، ويشارك في الحفل عائلات فلسطينية من غزة.

وشهد الحفل تكريم كل من:

- الرائد سامح السيد موسى عبدالجواد.

- الرائد محمد جمال محمد علي.

- ملازم أول أحمد فراج عبدالصبور علي

- مساعد شحاتة مصطفى أبو اليزيد

- الجندي محمود سمير عليوة السيد.

- المقدم مصطفى عبدالرازق عبداللطيف عبدالرازق.

- الرائد مصطفى محمد صلاح الدين طاهر أحمد علام.

- أمين شرطة ممتاز تاني السيد محمد غازي إسماعيل.

- شيخ غفراء السيد عبدالله السيد محمد.