وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفيات حميات المنصورة

قام الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بزيارة تفقدية لعدة مستشفيات شملت مستشفى حميات المنصورة وصدر المنصورة ورمد المنصورة وطلخا المركزي وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل و أحوال المرضى .

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اقسام الاستقبال واطمئن بنفسه علي توافر جميع الادوية والمستلزمات و حسن سير العمل وتواجد الاطقم الطبية وجدوال النوبتجيات

كما وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها فورا .

وفى نهاية الزيارة أعرب وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفيات وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة كما ثمن سيادته الجهود التي يبذلها العاملين بالإدارات والوحدات الصحية وقدم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يأتى ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف الجولات الميدانية خلال أيام العيد.