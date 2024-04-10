نصف مليون مصلى يؤدون صلاة عيد الفطر بالمنيا

مرددين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، أدى ما يقرب من نصف مليون مصلى شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بــ ٥٧ مركز شباب بمحافظة المنيا، و ٧ هيئات رياضية، حيث توافد المصلين شيوخ وشباب وأطفال، على مراكز الشباب والساحات المعدة للصلاة، منذ فجر يوم العيد وسط فرحة غامرة بين جميع المصلين لبدء فرحة العيد .

وقد استقبلت مراكز الشباب بكافة الإدارات المصلين، حيث رشحت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، برئاسة الدكتور مندي عكاشة وكيل الوزارة، ووافقت وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف على أداء صلاة عيد الفطر المبارك بها، بــ 57 مركز شباب، ففي شمال محافظة المنيا، شملت إدارة شباب العدوة ٥ مراكز شباب تؤدى فيه الصلاة، وإدارة الشاب والرياضة بمغاغة تم تخصيص 3 مراكز شباب لصلاة عيد الفطر، وإدارة الشباب والرياضة ببنى مزار تمتخصيص ١١ مركز شباب لصلاة العيد ، وإدارة الشباب والرياضة بمطاي تم تخصيص ٧ مراكز شباب لصلاة عيد الفطر، وإدارة الشباب والرياضة بسمالوط تم تخصيص ٦ مراكز شباب لصلاة عيد الفطر .

وإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المنيا تم تخصيص ٨ مراكز شباب لصلاة العيد ، وفي مراكز جنوب المنيا شملت ، إدارة الشباب والرياضة بأبوقرقاص تم تخصيص ٤ مراكز شباب لصلاة عيد الفطر ، وإدارة الشباب والرياضة بملوى تم تخصيص ٧ مراكز شباب لصلاة عيد الفطر المبارك ، وإدارة الشباب والرياضة بديرمواس تم تخصيص ٦ مراكز شباب لصلاة العيد ، بإجمالى ٥٧ مركز شباب تؤدى فيه صلاة العيد.

من جانبه، أشاد مندى عكاشة بدور المركز الاعلامى والمنسقين الإعلاميين لتواجدهم منذ الصباح الباكر، وأثناء التجهيزات ، كما أشار إلى أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها تتابع عملها باستمرار طوال أيام العيد ، لمتابعة كافة الإحتفالات ورصد كافة المشاركات والاحتفالات وحل كافة المشكلات ان وجدت.

وكانت مديرية الأوقاف بالمنيا ، قد اعلنت ضمن استعداداتها لإستقبال عيد الفطر المبارك ، عن تخصيص ١٩٤ ساحة داخل الأندية ومراكز الشباب والميادين العامة بمدن وقرى المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك ، وفق التعليمات الواردة من وزارة الاوقاف، مع اختيار خطباء من المشهود لهم بالإعتدال، وممن لديهم حضور لإلقاء خطبة العيد.