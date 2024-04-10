الآلاف من أهالى الغردقة أدوا صلاة عيد الفطر بساحة مسجد الميناء الكبير

أدي كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر ، يرافقه الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف ، واللواء ايهاب رأفت واللواء حامد أحمد مستشاري المحافظ لشئون المديريات والمدن، واللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال الغردقة واللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الميناء الكبير بالغردقة ، وسط حشود كبيرة من الأهالي والمواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد بمسجد الميناء .

حيث خصصت محتفظة البحر الاحمر عدد من الاوتوبيسات لنقل المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك من عدد من الميادين الرئيسية إلى مسجد الميناء بميدان السقالة بالغردقة

ونيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، وجه السكرتير المساعد التهنئة لجموع الشعب المصري عامة ، وأبناء البحر الأحمر خاصة بمناسبة العيد المبارك ، أعاده الله علي الجميع بالخير واليمن والبركات ، متمنياً ان تنعم مصرنا الغالية بالأمن والإستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وفي ذات السياق أفاد الشيخ حسام محمود إمام جامع الميناء خلال خطبة عيد الفطر المبارك، أن العيد هو يوم التكريم لعباد الله المؤمنين في الحياة الدنيا ، وهو فرصة للترويح عن النفس لتستريح بعد التعب لتعود اكثر عملا واعظم نشاطا ، مضيفا انه من مظاهر الفرحة في العيد التوسعة علي الاهل علي ان تكون تلك التوسعة بدون إسراف او تبذير ، فالعيد فرصة عظيمة لتوطيد العلاقات

الاجتماعية بالتزاور والتلاقي ، ونشر المودة والرحمة وتوثيق الروابط الإنسانية .

و مسجد الميناء الكبير هو احد أشهر مساجد مدينة الغردقة افتتح عام 20012 وأقيم على مساحة 8 آلف متر بتكلفة 20 مليون جنيه عن طريق مساهمات رجال الأعمال وأهالى المدينة والمحافظة والتبرعات المختلفة.

ويقع على البحر مباشرة بجوار ميناء الغردقة البحرى ويتسع لحوالى 10 آلاف مصلى

ويضم المسجد مئذنتين شاهقتين طول المئذنة 60 مترا و25 قبة وقاعة للمناسبات و قاعة للمحاضرات ومكتبة إسلامية

كما يحتوى المركز الدعوى بداخله على مكتبة متنقلة وكتيبات توزع مجانا على السائحين الأجانب ويوجد بالمركز ثلاث شاشات للعرض وصالة مجهزة لاستقبال السائحين.

ويتوافد على المسجد آلاف المصلين من أهالى الغردقة لأداء صلاة الجمعة وصلاة عيد الفطر وعيد الأضحى

ويعد المسجد مزارا سياحيا ومركزا ثقافيا إسلاميا ويضم عددا من الأئمة يتحدثون بعدة لغات للرد على إستفسارات السائحين

حيث تضعه أغلب شركات السياحة على رأس برامج جولات السيتى تورداخل مدينة الغردقة

حيث يزور المسجد اكثر من مائتى سائح يوميا

حيث يعتبر المسجد مزارا أساسيا لرحلات السيتى تور نظرا لوجود مكتبة إسلامية بداخل المسجد

ويعد مسجد الميناء الكبير بالغردقة، من أهم المزارات السياحية بالمدينة كونه تحفة معمارية فنية إسلامية على شاطئ البحر الأحمر بوسط مدينة الغردقة. ويحتوى مسجد الميناء الكبير على مركز للدعوة الإسلامية والذى يستقبل السياح الأجانب به على مدار اليوم ليتلقون محاضرات التعريف بسماحة الإسلام على أيدى علماء من الأزهر، يجيدون عدة لغات

ويتم السماح بدخول المسجد فى غير أوقات الصلاة للتعرف علي فن العمارة الاسلامية حيث يرتدى السياح من السيدات "الإسدال" قبل دخولهن المسجد ويقوم المرشد بتقديم شرح وافى للعمارة الإسلامية

جدير بالذكر أن مسجد الميناء الكبير بالغردقة كان قد شهد إشهار إسلام أكثر من 100 سائح من جنسيات مختلفة عن طريق أصدقائهم وأزواجهم المصريين الذين كانوا يحدثونهم عن سماحة الإسلام.

جدير بالذكر أن مديرية أوقاف البحر الأحمر كانت قد أنهت استعدادها لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك، بتطهير وتعقيم المساجد، حيث تم تجهيز 195 مسجدًا و 8 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تعيين إمام أساسي وآخر احتياطي.

وقال الدكتور هانى السباعى وكيل وزارة الاوقاف بالبحر الأحمر أنّ مساجد أداء صلاة عيد الفطر التي تم تخصيصها عددها 195 مسجدًا و 8 ساحات، موزعة بمعدل 104 مساجد في الغردقة و18 مسجدًا في رأس غارب، و18 مسجدًا في سفاجا و20 مسجدًا في القصير، و9 مساجد في مرسى علم و24 مسجدًا في حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى 2 ساحتين بغارب وساحة بسفاجا و 3 بالقصير وساحة بحلايب وساحة بالشلاتين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

على الجانب الآخر انطلقت يوم الأحد حملات تعقيم وتطهير المساجد بالبحر الأحمر استعدادا للعيد بالتنسيق والتعاون مع صحة البحر الأحمر والوحدات المحلية للمدن.

