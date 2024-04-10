صور.. احتفالات أهالي القليوبية بعيد الفطر

شهدت محافظة القليوبية، احتفالات كبرى بحلول عيد الفطر المبارك، إذ شهدت ساحات الصلاة إطلاق البلالين وتوزيع الهدايا والعصائر والزهور على المواطنين بالتنسيق بين المحافظة والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وسط فرحة كبيرة من الأهالي.

وأدى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها.

خطبة صلاة عيد الفطر



وألقى إمام المسجد، الخطبة مهنئًا جموع المصلين بعيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أنّ يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن الكريم والعبادات التي تقرب بها المسلمون إلى الله طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

مشيراً إلى أن يوم العيد هو يوم الجائزة للصائمين، كما تناولت الخطبة تأكيد توطيد وتقوية العلاقات الاجتماعية من خلال التوسعة على الأهل والأبناء والحرص على إدخال البهجة والسرور على الناس جميعا، خاصة الفقراء واليتامى والمساكين وذوي الحاجة.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة بنها، لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، ووزع الورد وتبادل الصور التذكارية مع المواطنين، وقد أعرب المواطنون عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على التقاط الصور التذكارية للتهنئة بالعيد.