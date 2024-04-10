الأندية الشعبية بـالإسكندرية تستقبل مصليين لصلاة عيد الفطر

تحولت مختلف ملاعب أندية الاسكندرية الى ساحات لصلاة عيد الفطر المباراة حيث شهدت إقبال جماهيرى كبير من الاعضاء بمختلف أنديتهم عقب تجهيز الملاعب بالسرادقات المناسبة والميكروفونات، ومن أكبر الاندية التى شهدت إقبال من المصليين نادى سبورتنج ونادى الاتحاد السكندرى فرع سموحة ونادى سموحة والاوليمبي ونادى المصرى الفرع الرئيسى بقايتباى حيث شهدت إقبال الاسر من مختلف الاعمار كبار ونساء وأطفال وشباب وذلك لنجاح تلك الانديةفى جذب الاعضاء من قبل شعائر صلاة العيد بعشر ساعات على الاقل لتسجيل أسمائهم وارقام لعضويتهم استعدادا لعمل سحب على رحلات عمرة واجهزة كهربائية كما فعل نادى الاتحاد السكندرى.

فى المقابل اقام نادى سبورتنج كرنفال للاطفال عقب الصلاة من عروض عرائس مجسمة وتوزيع هدايا على الاطفال ورسم على الوجه وهو ماقدمه كل من نادى الصيد والجياد والاوليمبي.

اما نادى سموحة فجذب الاعضاء بحفل كبير بدأ مساء أمس واستمر حتى قبل الفجر للفنانين أحمد شيبة وعمر كمال حتى تم الانتهاء منتجهيزات الصلاة.

وقد أستعان جميع الاندية بخطب الجمعة بالساحات والمساجد بداخل الاندية بشيوخ وزارة الاوقاف والازهر الشريف وتم متابعة عدم الصعودللمنابر أى من يخالف ذلك.