الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"إكسترا نيوز" ترصد مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك

مظاهر الاحتفال
مظاهر الاحتفال

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، أجواء من البهجة تشهدها المتنزهات العامة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وكشف تقرير أذاعته القناة عن بهجة المواطنين في المنتزهات العامة في جميع أرجاء الجمهورية، وشهدت الحدائق والمنتزهات العامة إقبال كبير فى أيام العيد، وعبروا المواطنين عن فرحتهم وانبساطهم بالحدائق والمنتزهات.

 

وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم الأربعاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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