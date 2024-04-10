الآلاف يتوافدون على مساجد وساحات القليوبية لأداء صلاة عيد الفطر

توافد المئات من أهالي قري محافظة القليوبية، على الساحات والمساجد المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وسط اجواء من الفرحة والبهجة عمت على الجميع، كما توافد الرجال بصحبة أطفالهم وكذلك السيدات والفتيات ليشاركوا في تكبيرات العيد وسط فرحة وبهجة.

وأعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية، والتي بلغ عددها 410 ساحة بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرى.

أوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه جرى اختيار 410 ساحة ومسجد ضمن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية، مشيرًا إلى أن الأماكن منتشرة في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه جاري حاليا تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية والتي تشمل بعض الأماكن العامة لأداء صلاة العيد في 410 مسجد وساحة في مختلف أنحاء المحافظة وفق الضوابط المعلنة لإقامة الصلاة وخطبة العيد.