محافظ جنوب سيناء يفتتح مخبزا للخبز المدعم بمدينة دهب

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مخبز الشرطة التابع لمجلس مدينة دهب بعد رفع كفاءته، وذلك على هامش زيارته للمدينة، وحرص المحافظ خلال تفقده مراحل إنتاج الخبز، على الاستماع لرأي المواطنين الذين أشادوا بإنتاج الخبز وجودة المنتج.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذا المخبز خاص بإنتاج الخبز المدعم من قبل الدولة لحاملي البطاقات التموينية، وجرى رفع كفاءته لصالح مواطني المدينة، وتوفير الخبز المدعم لهم، مما سيسهم في إنهاء مشكلة الخبز تمامًا.

وأشار المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن المخبز يعمل بطاقة 17200 رغيف يوميًا، لافتًا إلى أن الخبز مدعم بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، ويبلغ عدد المستفيدين منه 3760 فردا.

شهد الافتتاح اللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، والمحاسب إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والنائب سليمان عطيوي وعددًا من القيادات التنفيذية، ومشايخ وعواقل البدو بالمدينة.