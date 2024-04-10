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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الالاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ٦ أكتوبر .. صور

صلاة العيد بمسجد
صلاة العيد بمسجد ٦ اكتوبر

 

أدى منذ قليل الالاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ٦ أكتوبر صباح اليوم الاربعاء وسط  من البهجة التي تغمر وجوههم. 

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أول أيام في عيد الفطر المبارك..أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

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مشاهد مبهرة خلال صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الصديق شيراتون

وقد تعددت مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حيث قام الشباب بالرقص في الطرقات، والتقاط صور السيلفي، احتفالا بعيد الفطر المبارك

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الاربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر، شوال لعام ٢٠٢٤بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال. 

وقالت الافتاء" إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. 

وأوضحت،  قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن اليوم الاربعاء أول أيام شهر شوال.

وجاءت مواعيد صلاة العيد في المدن والمحافظات كالاتي: 

موعد صلاة عيد الفطر  في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:58 صباحا

موعد صلاة عيد الفطر في سفنكس الجديدة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

 

موعد صلاة عيد الفطر  في إدفو في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

 

 موعد صلاة عيد الفطر في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

 

موعد صلاة عيد الفطر في العاشر من رمضان في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

 

موعد صلاة عيد الفطر في الفرافرة في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في  محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة  عيد الفطر في الطور في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

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