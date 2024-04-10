محافظ الإسكندرية يؤدى صلاة عيد الفطر ويحتفل وسط المواطنين

ادى اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد البوصيري غرب المحافظة.وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة مع أهالي المحافظة، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وداعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار، ويحفظها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

شهد صلاة العيد، اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والعميد ا.ح محمد علي كشك المستشار العسكري بالمحافظة، والمهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، والمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة

كان قد توافد الالاف من المصلين صباح اليوم الاربعاء على ساحات مساجد الاسكندرية للمشاركة في أداء صلاة عيد الفطر ، وسط اجواء روحانية ، فيما امتلأ المسجد وساحته بالمصلين وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة. وشهد محيط المساجد اجراءات امنية للتاكيد على المصلين منع التزاحم على بوابات الدخلو وخصصت ادارة المسجد بوبات لدخول الرجال واخرى لدخول السيدات فى اطار العملية التظيمية لاداء صلاة العيد .

حيث حرص الكثير من المصلين على اصطحاب الأطفال إلى ساحات المساجد لأداء صلاة العيد. ،وتزين عدد من مساجد الإسكندرية بالأنوار والبالونات استعدادًا لأداء صلاة عيد الفطر،وسط تواجد الباعة الجائلين لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.

كانت قد استعدت كافة مديريات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث خصصت مديرية أوقاف الإسكندرية 500 ساحة خلاء موزعة على 11 إدارة فرعية وتخصيص 1000 إمام وخطيب لإلقاء الخطبة وأداء صلاة العيد بين 500 إمام وخطيب اساسى و500 احتياطى.

شهد مسجد مرسى ابو العباس اقبال كبير من المواطنين على ساحات مسجد المرسي أبو العباس بمنطقة بحري بالإسكندرية للمشاركة في أداء صلاة عيد الفطر المبارك. وحرص المصلون على حمل المصاحف والبالونات الملونة والمصليات الخاصة بهم للمشاركة في صلاة العيد.

وفى منطقة ابو يوسف بالعجمى بغرب الاسكندرية شهدت المساجد اقبال اعداد كبيرة من المصلين ففى مسجد المدينة “مسجد الحديد والصلب ” بالبيطاش هو أكبر مساجد غرب الإسكندرية امتلاء بالمصلين منذ صلاة الفجر استعدادًا لصلاة عيد الفطر المبارك، وامتد تواجد المصلين إلى ساحته الخارجية وبطريق الإسكندرية مطروح امتدت إلى أكثر من كيلو.

كما شهد مسجد القويري، مكوث عدد كبير من المصلين بالمسجد عقب صلاة الفجر وتكبيرات العيد استعدادًا لبدء تكبيرات العيد مرة أخرى مع اقتراب الصلاة

وبدأت التجهيزات للصلاة عقب صلاة فجر بفرش الشوارع والتجميل بالبالونات، ورفع تكبيرات العيد استعدادا للصلاة.