جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد مع عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها قمة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2023-2024.



جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد X بوروسيا دورتموند – 9 مساء - beIN Sports HD 2

باريس سان جيرمان X برشلونة – 9 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس ليبرتادوريس

أتليتيكو مينيرو X روزاريو سنترال الأرجنتيني – 12 صباحًا

سيرو بورتينيو X أليانزا ليما – 12 صباحًا

إنديبندينتي ديل فال X سان لورينزو – 12 صباحًا

بينارول X كاراكاس – 2 صباحًا

فلامينجو X بالستينو – 2.30 صباحًا

ساو باولو X كوبريسال – 2.30 صباحًا

برشلونة جواياكويل X تاليريس كوردوبا – 4 صباحًا