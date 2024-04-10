توافد المصلين لصلاة عيد الفطر بمساجد الاسكندرية

توافد الالاف من المصلين صباح اليوم الاربعاء على ساحات مساجد الاسكندرية للمشاركة في أداء صلاة عيد الفطر ، وسط اجواء روحانية ، فيما امتلأ المسجد وساحته بالمصلين وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة. وشهد محيط المساجد اجراءات امنية للتاكيد على المصلين منع التزاحم على بوابات الدخلو وخصصت ادارة المسجد بوبات لدخول الرجال واخرى لدخول السيدات فى اطار العملية التظيمية لاداء صلاة العيد .

حيث حرص الكثير من المصلين على اصطحاب الأطفال إلى ساحات المساجد لأداء صلاة العيد. ،وتزين عدد من مساجد الإسكندرية بالأنوار والبالونات استعدادًا لأداء صلاة عيد الفطر،وسط تواجد الباعة الجائلين لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.

كانت قد استعدت كافة مديريات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث خصصت مديرية أوقاف الإسكندرية 500 ساحة خلاء موزعة على 11 إدارة فرعية وتخصيص 1000 إمام وخطيب لإلقاء الخطبة وأداء صلاة العيد بين 500 إمام وخطيب اساسى و500 احتياطى.

شهد مسجد مرسى ابو العباس اقبال كبير من المواطنين على ساحات مسجد المرسي أبو العباس بمنطقة بحري بالإسكندرية للمشاركة في أداء صلاة عيد الفطر المبارك. وحرص المصلون على حمل المصاحف والبالونات الملونة والمصليات الخاصة بهم للمشاركة في صلاة العيد.

وفى منطقة ابو يوسف بالعجمى بغرب الاسكندرية شهدت المساجد اقبال اعداد كبيرة من المصلين ففى مسجد المدينة “مسجد الحديد والصلب ” بالبيطاش هو أكبر مساجد غرب الإسكندرية امتلاء بالمصلين منذ صلاة الفجر استعدادًا لصلاة عيد الفطر المبارك، وامتد تواجد المصلين إلى ساحته الخارجية وبطريق الإسكندرية مطروح امتدت إلى أكثر من كيلو.

كما شهد مسجد القويري، مكوث عدد كبير من المصلين بالمسجد عقب صلاة الفجر وتكبيرات العيد استعدادًا لبدء تكبيرات العيد مرة أخرى مع اقتراب الصلاة

وبدأت التجهيزات للصلاة عقب صلاة فجر بفرش الشوارع والتجميل بالبالونات، ورفع تكبيرات العيد استعدادا للصلاة.

من جانبه، توجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتور أحمد جمال الدين نائب المحافظ لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد المرسي أبو العباس غرب المحافظة.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد شدد على تكثيف أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة والميادين على مستوى الأحياء وتطهير جميع المساجد وخاصة حول المساجد المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مشددًا على رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئي بالتعامل الفوري في حالة ورود أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم تخصيص363 مسجدًا، و531 ساحة بالمحافظة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، مع تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.

وأكد على أنه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وعقد غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة ومفاجئة ودورية على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة، موجها شركة نهضة مصر و إدارة الرقابة و الرصد البيئي بالاهتمام برفع المخلفات أول بأول من ساحات الصلاة ومحيط المساجد والمتنزهات والحدائق العامة، وإظهار المدينة بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها و وزوارها خلال أيام عيد الفطر المبارك.

من جانبه أكد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم رفع حالة الاستعداد والاستنفار بمديرية الأوقاف وجميع الإدارات الفرعية حتى الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن المساجد قد تزينت واتُخذت فيها كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد.